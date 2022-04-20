سعر اليورو اليوم الأربعاء 20-4-2022 في مصر مقابل الجنيه

تشهد أسعار اليورو اهتماما كبيرا من المواطنين، حيث سجلت العملات عمليات بحث كبيرة من المواطنين في الآونة الأخيرة، مثل الدولار والريال السعودي والدينار الكويتي، ومن أبرز هذه العملات اليورو.

واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض سعر اليورو في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس وبنك الإسكندرية، وغيرها كما يلي:

سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي 20.00 جنيه للبيع مقابل 19.83 جنيه للشراء، كما سجل اليورو في بنك التعمير والإسكان 20.16 جنيه للبيع مقابل 19.98 جنيه للشراء، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل اليورو سعر 20.00 جنيه للبيع مقابل 19.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وسجل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني 19.97 جنيه للبيع، مقابل 19.79 جنيه للشراء، كما سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 19.98 جنيه للبيع، مقابل 19.82 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 19.98 جنيه للبيع، مقابل 19.82 جنيه للشراء، ووصل سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد 20.00 جنيه للبيع، مقابل 19.82 جنيه للشراء، وسجل سعر بيع اليورو في بنك المشرق نحو 19.92 جنيه، مقابل 19.76 جنيه للشراء، اليوم الأربعاء الموافق 20 أبريل.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

كما سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 20.00 جنيه للبيع مقابل 19.80 جنيه للشراء، كما سجل سعر بيع اليورو في بنك بلوم 19.98 مقابل 19.81 جنيه للشراء، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 20 أبريل الحالي وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي في كل بنك.