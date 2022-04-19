عاجل.. بريطانيا: المرحلة المقبلة من الصراع في أوكرانيا جذرية ويستمر لأشهر

أعلنت الحكومة البريطانية، أن المرحلة المقبلة من الصراع في أوكرانيا ستكون جذرية وستستمر لأشهر، وفقا لما نشرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل منذ قليل.

الدفاع الروسية تعلن استهداف 1260 موقعا شرق أوكرانيا

وتدخل العملية العسكرية الروسية يومها الـ55، وسط تقدم كبير للقوات الروسية في شرق أوكرنيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت 1260 هدفا أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى جانب تدمير 60 من المعدات العسكرية الأوكرانية، ومستودعين يحتويان على رؤوس حربية لصواريخ توشكا يو التكتيكية في لوجانسك.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، أن القوات الروسية تمكنت من الاستيلاء على مصنع آزوفستال آخر مواقع المقاومة للجنود الأوكرانيين في ماريول.