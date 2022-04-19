15 توجيها من محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء.. أبرزها إنجاز مصالح المواطنين

وجّه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عدة تعليمات في أول اجتماع له مع رؤساء الأحياء الجدد، البالغ عددهم 20 رئيس حي بالقاهرة، جاء ذلك خلال لقائه بهم، بحضور نواب المحافظ والسكرتير العام للمحافظة.

وجاءت أبرز التعليمات كالتالي:

التواجد الميداني

- التواجد الميداني الدائم بالشارع بين المواطنين للاستماع إلى شكواهم، واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها.

- خدمة المواطنين الأولوية الأولى لكل مسئول.

- رئيس الحي الناجح هو المتواجد بالشارع والملتحم بمشاكل المواطنين ساعيًا لحلها.

- العمل المكتبي أول طريق الفشل.

لقاء أسبوعي مع المواطنين

- على رؤساء الأحياء تخصيص لقاء أسبوعي للمواطنين من أجل التواصل معهم والتعرف على مشاكلهم، والعمل على حلها طبقًا للقانون.

- أن تكون مكاتب رؤساء الأحياء مفتوحة باستمرار لاستقبالهم.

- التواصل المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.

اختبارات دقيقة

- رؤساء الأحياء الجدد مروا باختبارات دقيقة بهدف ضخ دماء جديدة تتوافق مع التطوير الذي تشهده الدولة حاليًا.

- العمل في محافظة القاهرة له طابع خاص حيث يتعدى عدد سكانها الـ 25 مليون نسمة ما بين مقيم ووافد، ما يلقي عبئا كبيرا على عاتق المسئول.

- يتطلب العمل أن يكون رئيس الحي متواجدا بالشارع أكبر وقت ممكن، وملما بجغرافيا المكان الذي يعمل به وحدوده وظروفه والمشكلات التي يواجهها.

- التنسيق الجيد مع الجهات ذات الصلة لسرعة إتمام الأعمال.

- التأكيد على رؤساء الأحياء الجدد بذل أقصى جهد لنقل العاصمة نقلة حضارية تتزامن مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطويرها خاصة في مجال النظافة والتجميل.

بصمة في الشارع

- مطالبة رئيس الحي بأن تظهر بصمته بالشارع، ويشعر بها المواطن.

- سرعة إنجاز مصالح المواطنين مع سرعة الانتقال للحدث والإخطار والتواصل وتفعيل دور المتابعة الميدانية بالحي بصفة مستمرة على مدار اليوم.

- تطبيق سياسة الثواب والعقاب ومحاسبة المقصر، وتقليل دورة العمل المستندية لسرعة الإنجاز.