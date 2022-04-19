الحكومة تنفي إعلان جداول امتحانات نهاية العام الدراسي لـ«أولى وتانية ثانوي»

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن الإعلان عن جداول امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي للصفين الأول والثاني الثانوي، موضحة أنّه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا.

جداول امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه لا صحة لإعلان جداول امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي للصفين الأول والثاني الثانوي، مُشددةً على أنّه فور الانتهاء من وضع جداول امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي للصفين الأول والثاني الثانوي، سيتم الإعلان عنها في بيان رسمي صادر عن الوزارة، كما سيتم إتاحتها على الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط التالي moe.gov.eg، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار والجداول المزيفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

‏أوضاع المنظومة التعليمية

ونناشد جميع وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلبا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).