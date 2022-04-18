تفاصيل اللائحة التنفيذية لدخول وإقامة الأجانب بالإمارات.. اعتمدها رئيس الوزراء

اعتمدت الحكومة الإماراتية برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب الهادف إلى تعزيز مكانة الإمارات وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من كافة أرجاء العالم.

وتوفر اللائحة التنفيذية المعلومات الوافية عن أنواع وشروط تأشيرات الدخول والإقامة، والأحكام العامة لدخول وإقامة الأجنبي بالدولة وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية

وشهدت الإقامة الذهبية التي تمنح لعدة فئات و تشمل المستثمرين ورواد الأعمال والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول لمدة 10 أعوام، مجموعة كبيرة من التعديلات التي جاءت بغرض تيسير المتطلبات والتوسع في فئات المستفيدين.

مزايا جديدة للحاصلين على الإقامة الذهبية أهمها

-إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية

-إلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة التي يمكن استقدامها ومزايا لأفراد الأسرة تسمح لهم بالبقاء في الدولة طيلة مدة سريان إقامتهم في حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية.

-منح للعلماء والباحثين ذوي الإنجازات والتأثير العالي في مجالهم بناءً على توصية أو موافقة من مجلس علماء الإمارات ووفق شروط أهمها أن يكون حاصلاً على ماجستير أو دكتوراة في أحد تخصصات الهندسة والتكنولوجيا وعلوم الحياة والعلوم الطبيعية من أفضل الجامعات عالمياً وفقاً للتصنيفات الدولية المعتمدة

-أن يكون له إنجازات بحثية معتمدة أو من ذوي الإنجازات في بناء قطاع البحث والتطوير داخل وخارج الدولة.

الإقامة الذهبية للمتخصصين

- أن يكون الشخص من فئة العمالة الماهرة والمستوى المهني الأول أو الثاني حسب التصنيف المهني المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين والمتوائم مع التصنيف الدولي الموحد للمهن ISCO الصادر من منظمة العمل الدولية.

-كما يجب أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها وألا يقل الراتب الشهري عن ثلاثين ألف درهم إماراتي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

الإقامة الذهبية للنوابغ من المواهب

و تمنح لأصحاب المواهب الاستثنائية المتميزة في المجالات المهمة للدولة على أساس الموهبة فقط ولا تتطلب عقد عمل في الدولة ولا يشترط حدا أدنى للمؤهل العلمي أو الراتب الشهري أو المستوى المهني.

وتمنح الإقامة الذهبية للنوابغ بناءً على توصية أو موافقة من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، وتشمل المواهب في مجالات الثقافة والفن والرياضة والتكنولوجية الرقمية والمخترعون والمبتكرون والمجالات الأخرى ذات الأهمية الاستراتيجية.

الإقامة الذهبية للمستثمرين في القطاع العقاري

و جاءت أهم التسهيلات في الإقامة الذهبية للمستثمرين في القطاع العقاري عند ملكية كاملة لعقار بقيمة لا تقل عن 2 مليون درهم حيث تم استحداث ميزة تمكّن المستثمر من الحصول على الإقامة الذهبية عند شراء العقار بقرض من أحد المصارف المحلية المحددة، كما تم استحداث ميزة أخرى تمكّن المستثمر من الحصول على الإقامة الذهبية عند شراء عقار أو أكثر على الخارطة بقيمة لا تقل عن 2 مليون درهم من الشركات المحلية المعتمدة.

الإقامة الذهبية لرواد الأعمال

وحددت اللائحة التنفيذية اشتراطات تتسم بالمرونة والشمولية للحصول على الإقامة الذهبية في فئة رواد الأعمال وهي أن يكون لدى الشخص ملكية أو شراكة في مشروع ريادي مسجل في الدولة ضمن فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويحقق إيرادات سنوية لا تقل عن مليون درهم.

كما أن الحصول على موافقة على فكرة مشروع ريادي من حاضنة أعمال معتمدة أو من وزارة الاقتصاد أو من الجهات المحلية المختصة يعد كافياً للحصول على الإقامة الذهبية.

كما تمنح الإقامة الذهبية إذا كان الشخص مؤسساً من المؤسسين لمشروع أو مشاريع ريادي سابق تم بيعه بقيمة إجمالية لا تقل عن سبعة ملايين درهم، ويشترط موافقة وزارة الاقتصاد أو الجهات المحلية المختصة على المشاريع أو الأفكار.

ويعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب بعد 90 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.