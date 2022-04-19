عاجل.. رئيس الوزراء الإسباني يعلن عزمه زيارة كييف قريبا

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عزمه زيارة العاصمة الأوكرانية كييف قريبًا، وفقا لما نشرته شبكة «سكاي نيوز» عربية، في نبأ عاجل لها منذ قليل.

وعادت كييف لاستقبال الزيارات الرسمية، عقب انسحاب القوات الروسية منها بعد أكثر من شهر من محاصرتها، بناء على محادثات إسطنبول، إذ غيرت موسكو تموضع قواتها في محوري «كييف» و«تشيرنيجيف».

كييف تستقبل زيارات غربية عقب انسحاب القوات الروسية منها

واستقبل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عددًا كبيرًا من المسؤولين الغربيين وعلى رأسهم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، وزعماء دول البلطيق وبولندا، إلى جانب المستشار النمساوي والألماني، ورئيسة المفوضية الأوروبية ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي.