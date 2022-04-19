مصرع شاب وإصابة آخر في حادث سير بأخميم

إختلت عجلة القيادة بيد سائق سيارة ملاكى بمحافظة سوهاج ليصطدم بدراجة بخارية "موتوسيكل " ويصيب قائدة ،وتم نقله لمستشفى أخميم المركزى لإسعافة ولكنه توفى أثناء ذلك .

الإخطار الأمنى وبلاغ الواقعة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج بوجود حادث تصادم ومتوفي بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج وبإنتقال وحدة بحث جنائى بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمحافظة سوهاج إلى موقع الحادث

حادث السيارة وإصابة قائد الدراجة النارية

تبين أنه أثناء سير دراجة بخاريه قيادة المدعو " إيهاب ع ا ا "20 عاما عامل ويقيم بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج أختل مقود القياده بيده وإصطدم بالسيارة " ملاكي " قيادة المدعو " محمود ع م س" 52 عاما سائق ويقيم بدائرة مركز ساقلته بمحافظة سوهاج.

نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزى

وقد نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي أخميم المركزي بمحافظة سوهاج .

قائد السيارة يروى تفاصيل الواقعة

وبسؤال قائد السيارة أفاد بأنه أثناء سيرة بمركز أخميم إختلت عجلة القيادة بيده ولم يستطع السيطرة عليها مما أدى لإصطدامه بالدراجة البخارية وبسؤال شقيق المتوفي المدعو " محمد ع ا ا "27 عاما سائق ويقيم بمركز أخميم بمحافظة سوهاج أفادا بإصابة قائد السيارة لشقيقة مما أدى لوفاته وإتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث ، وقد تحرر محضر بالواقعة .