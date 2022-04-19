عاجل.. شنجهاي تستعد لتخفيف قيود إغلاق كورونا وإعادة فتح المصانع

تستعد مدينة شنجهاي، أكبر مدن الصين من حيث تعداد السكان، وعاصمة البلاد الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، لتخفيف إغلاقها على سكان المدينة البالغ عددهم 25 مليونًا.

وتأمل السلطات في أن يقتصر انتقال فيروس كورونا في الغالب على منشآت الحجر الصحي، وفق ما نقلته صحيفة «جارديان» البريطانية.

أسوأ موجة تفشي لفيروس كورونا في الصين

يشار إلى أنّ تفشي فيروس كورونا في الصين تسبب في إجبار المصانع إلى الإنتاج في أنظمة الحلقة المغلقة، حيث ورد أن موظفي «تسلا» طلب منهم النوم في الموقع، وسط أسوأ موجة تفشي في الصين منذ ووهان في بداية الوباء، وتواصل شنجهاي الإبلاغ عن عشرات الآلاف من الحالات يوميًا، مع وجود الغالبية بين الأشخاص في الحجر الصحي أو العزل.

وذكرت وكالة «رويترز» أنّ المسؤولين حددوا هدفًا للوصول إلى صفر كوفيد على مستوى المجتمع، بحلول يوم الأربعاء.

الوصول إلى صفر إصابات بكورونا

وقالت السلطات الصحية في الصين، إنّه في الوقت الحالي، يجب عزل جميع الحالات الإيجابية داخل مستودعات على طراز المهاجع الجماعية، أو في المستشفيات إذا كان العلاج مطلوبًا، لافتةً إلى أنّه سيتم تحقيق صفر إصابات بفيروس كورونا على مستوى المجتمع بمجرد عدم انتشار المزيد بين السكان المحليين خارج مرافق الحجر الصحي والعزل، وأدى الوصول لهذا الهدف إلى تخفيف القيود في المدن الأخرى خلال موجة التفشي الأخيرة.

انخفاض أعداد الإصابات

وانخفض عدد حالات الإصابات المحلية الجديدة التي تم اكتشافها يوم الاثنين إلى 19442 من 21395 في اليوم السابق، مع اكتشاف 550 حالة خارج مناطق الحجر الصحي، بانخفاض عن 561 في اليوم السابق، ومن جهته قال البروفيسور روبرت بوي، خبير الأمراض المعدية واللقاحات من جامعة سيدني: «يتمتع سكان الصين بدرجة من المناعة بسبب التطعيم ولكن ليس لديهم التعرض للفيروس؛ لأنهم تعاملوا معه بشكل جيد».

ويذكر أنّ المشكلة التي تواجهها الصين الآن هي أن فيروس ووهان كان لديه عدد تكاثر يبلغ اثنين ، بينما لدى الفيروس الجديد 12 أو أكثر، لذلك سيكون من المستحيل تقريبًا السيطرة على الرغم من الجهود غير العادية لعزل ملايين الأشخاص في وقت واحد واختبارهم، وستكون معجزة إذا تمكنوا من السيطرة على الفيروس على الرغم من نهجهم شديد الحساسية.