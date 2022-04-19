عاجل.. الإمارات تستدعي سفيرة السويد احتجاجا على إساءة المتطرفين للقرآن

أفادت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات ريم إبراهيم الهاشمي، استدعت سفيرة السويد لدى أبو ظبي ليزلوت أندرسون، احتجاجا على إحراق متطرفين لنسخ من القرآن الكريم.

مصر تدين الإساءة المتعمدة للقرآن الكريم في السويد

وشددت الوزيرة الإماراتية، بحسب روسيا اليوم، على ضرورة احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب، مؤكدة رفض الإمارات لكل الممارسات التي تسيء للأديان.

وأدانت جمهورية مصر العربية، أمس الإثنين، بأشد العبارات ما فعله اليمينيون المتطرفون وإساءتهم المتعمدة للقرآن الكريم، التي تعد تحريض ضد الديانة الإسلامية والمسلمين خاصة في الشهر الكريم.

اعتقال 26 شخصًا في السويد

كانت السلطات السويدية، أعلنت اعتقال 26 شخصًا، على خلفية التظاهرات التي شهدتها البلاد احتجاجا عل حرق جماعة اليمين المتطرفة لنسخة من القرآن الكريم.