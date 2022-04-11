الإعدام لخمس متهمين والمؤبد لأخر قتل اثنين وشرع بقتل شقيقين بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار خالد عبدالغفار، وعضوية المستشارين أحمد عبد المنعم غانم، ومصطفى أبو القاسم، بأمانة سر عصام حسانين، اليوم الاثنين، بمعاقبة 5 متهمين بالإعدام شنقا والمؤبد لآخر لاتهامهم بقتل شخصين والشروع فى قتل اثنين آخرين، بدائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

أحداث الواقعة وقتل المجنى عليهم

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر يناير عام 2018، بدائرة مركز دار السلام، عندما أقدم كل من «إ.م» 20 عاما عامل، و« ب.ع» 53 عاما عامل، و «ح. ب» 23 عاما عامل، و «ع. م» 22 عاما عامل، و«م . ع» 33 عاما عامل و«ج . إ» 22 عاما طالب، وجميعهم من عائلة واحدة، بقتل «و . إ »، و«ع . ع»، والشروع فى قتل شقيقين آخريين وذلك لخلافات ثأرية بين العائلتين.

النيابة تحيل الواقعة لمحكمة سوهاج

ووجهت النيابة لـ6 متهمين، تهمة قتل المجنى عليهما مع سبق الإصرار والترصد، بأن أطلقوا نحوهما عدة أعيرة نارية من أسلحة كانت بحوزتهم، فأحدثوا بالضحيتين إصابات أودت بحياتهما، كما شرعوا في قتل كلا من «ب . إ»، وشقيقه «ج . إ »، بأن أطلقوا نحوهما أيضا أعيرة نارية أحدثت إصابات بهما، وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التى أصدرت حكمها المتقدم.