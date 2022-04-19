عاجل.. ممثل «التموين» بالنواب: حذف أصحاب السيارات الفارهة من البطاقات

كشف اللواء عمرو مدكور ممثل وزارة التموين، عن وجود مشكلات في بعض بطاقات التموين بسبب عدم توافر البيانات كاملة لدى الدولة.

وقال مدكور، خلال اجتماع لجنة التضامن برئاسة النائب عبدالهادي القصبي؛ لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن سواقط بطاقات التموين بداية من ديسمبر 2020 من على موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعدم إضافة المواليد منذ عام 2018، وعدم إضافة الأفراد على البطاقة بعد تعديلها، إنه عندما بدأوا مراجعة البيانات وجدوا بطاقات تموين لأفراد متوفية وأسماء مكررة، وفردا اسمه مكررا على 114 بطاقة تموين وأكثر من ذلك، مشيرًا إلى أنّ هناك تعاونًا كاملًا بين أجهزة الدولة لعمل قاعدة بيانات.

فتح باب التظلمات

وأشار مدكور إلى أنّه تم فتح باب التظلمات وهناك أسماء سقطت بالخطأ، وهناك من حصل على حق لا يستحقه، موضحا أنّ الأخطاء ترجع إلى بعض الأخطاء البشرية وهناك من أحيل إلى التحقيق أيضًا بسبب المخالفات في المنظومة.

وقال مستشار وزير التموين، لنظم المعلومات والتحول الرقمي إنّ منظومة إدارة البطاقات متوقفة تمامًا، والذي يحدث الآن هو إصدار بدل تالف وهدفهم سد الثغرات بالتعاون مع وزارات التضامن وغيرها من الجهات المعنية ومنها وزارة الداخلية أيضا، موضحا أنهم وجدوا أرقاما قومية غير مطابقة للأسماء من الأساس.

وأفاد بأنه خلال شهر من الآن سيتم إنهاء أي عوار، والتحقق من البيانات التي تستحق الإضافة أو العودة إلى المنظومة بعد التحقق من بياناتهم، مؤكدًا أنّ بعض التظلمات كانت لمن يمتلكون سيارات يصل ثمنها إلى ربع مليون جنيه وهؤلاء يتم حذفهم، وأنه تم قصر الأمر على بطاقات خبز فقط لبعض المواطنين.

23 مليون بطاقة تموين يستفيد منها 64 مليون مواطن

وأوضح مستشار وزير التموين لنظم المعلومات و التحول الرقمي، للنواب أنّه يوجد في مصر 23 مليون بطاقة تموين يستفيد منها 64 مليون وهناك 73 مليون بطاقة مخصصة فقط للحصول على الخبز.

فيما أكد الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أنّ الدولة المصرية تبذل جهود ضخمة من خلال وزارة التموين؛ لتطوير قاعدة البيانات المستفيدين ووصول الدعم لمستحقيه.

وقال مسألة التموين مسألة حساسة جدا ولا بد أن نساعد الأسر احتياجا، مشيرا إلى أن وزارة التموين قامت بعمل تنقية للبطاقات.