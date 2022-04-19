محافظ القليوبية يوجه بالانتهاء من صب سور كوبري عرابي خلال 10 أيام

تفقد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال تطوير كوبري عرابي بحي غرب شبرا الخيمة والجاري تطويره ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لتسيير الحركة المرورية بمدينة شبرا الخيمة وتشتمل أعمال التطوير علي رفع كفاءة الكوبري بالكامل والمطالع والمنازل من الاتجاهين من إنارة ووضع نيوجرسي، وكذلك رفع كفاءة الأسوار من الجانبين وإنشاء أسوار جديدة بشكل حضاري وجمالي يتناسب مع حجم الاعمال والصيانة التي تتم بالكوبري بالإضافة إلى أعمال الرصف وذلك بتكلفة 40 مليون جنيه تقريبا.

صب سور خرساني

وخلال الجولة تفقد محافظ القليوبية أعمال التطوير حيث تابع أعمال صب السور الخرساني للكوبري وأعطى المحافظ مهلة 10 أيام للإنتهاء من صب السور الخرساني قبل عيد الفطر المبارك حيث تم إزالة الاسوار الحديدية القديمة بطول ألكوبري وأعلي خط مترو كلية الزراعة ووجه المحافظ بسرعة معالجة الفواصل الموجودة بالكوبري وتغيير الفواصل الرئيسية بمنتصف الكوبري والبدء في وضع طبقة الترميم تمهيدا لرصفة مشددا علي الشركة المنفذة بمتابعة أعمال النظافة ورفع الاتربة من علي جانبي الكوبري

جدول زمني للمشروع

واكد على ان يتم تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني، وذلك تيسيرا على مواطني مدينة شبرا الخيمة.

محافظ القليوبية يتوقف ليطمئن علي حادث مروري بمدينة قها بالطريق الزراعي

في سياق اخر وخلال جولته الميدانية وأثناء المرور اطمئن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية علي حادث مروري بالطريق الزراعي بمدينة قها علي الطريق أثر انقلاب سيارة نقل أدت الي إصابة السائق ومساعده بإصابات بسيطه

وجه المحافظ بنقل المصابين الي مستشفي قليوب المركزي لتلقي الإسعافات والعلاج.

كما وجه المحافظ مسئولي المرور برفع السيارة وتحرير محضر بالواقعة وججز السيارة بمركز شرطة قها والحفاظ علي البضاعه المحملة بالسيارة لحين تسليمها لأصحابها

كما وجه المحافظ رئيس مدينة قها برفع بلدورة بمنتصف الطريق نتيجه الحادث لتسيير الحركة المرورية علي الطريق الزراعي.