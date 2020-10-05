الحكومة تستجيب لاستغاثات أهالي شبرا الخيمة وتطور شارع "أحمد عرابي"

استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، لشكوى أحد المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى، تتعلق بتعدد مشكلات قاطني شارع أحمد عرابي بمنطقة غرب شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية.

جاء ذلك في إطار التعامل الفوري مع ما يتم رصده من استغاثات وشكاوى للمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الصدد.

وتتلخص الشكوى في معاناة قاطني شارع أحمد عرابي بمنطقة غرب شبرا الخيمة، من وجود مواقف سيارات و"توكتوك" عشوائية تتسبب في إعاقة المرور، وإحداث زحام على امتداد الشارع، إلى جانب سوء حالة الطريق بالشارع كونه غير ممهد، ووجود تراكمات وتجمعات للقمامة على جانبي الطريق، ما يتسبب في انتشار روائح كريهة.

كما تضمنت الشكوى، قيام المقاهي والمحال التجارية بشغل جانبي الطريق والجزيرة الوسطى، وتواجد أعمدة إنارة ملقاة على الأرض دون عمل وأخرى قائمة ولا تعمل، فضلا عن وجود طفح لمياه الصرف الصحي بمحيط الشارع بما يعيق المارة.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أنّه جرى على الفور التنسيق مع قيادات محافظة القليوبية لفحص الشكوى وإزالة أسبابها، وجرى التواصل والاجتماع باللواء مجدي العناني، رئيس مركز ومدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وإسلام رجب، مدير التطوير الحضري والعشوائيات.

وأوضح الرفاعي، أنّ الاجتماع أشار إلى أنّ شارع أحمد عرابي أحد الشوارع ذات الكثافات السكانية العالية، ويمتد بطول يصل لـ3 كيلومترات، وبه جزء كان يتبع قرية "منطي" بمركز قليوب، وجرى ضمه مؤخرا لمدينة شبرا الخيمة، وهو جزء غير ممهد، وكان يعاني من مشكلات في الصرف الصحي، حتى جرى افتتاح محطة صرف صحي "أم بيومي" في أبريل 2020، وتم عليها ربط خطوط المنطقة.

ونظرًا لأن أحد أكبر مشكلات الشارع هي عدم رصفه وتخطيطه، ما ترتب عليه وجود فراغات غير مستغلة تتسبب في استغلال المحلات لها، وأصحاب السيارات، فوجّه المحافظ بتطوير هذا الشارع وتخطيطه مروريًا، وبالفعل جرى اتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الصدد، منها إعداد مخطط تطوير للشارع جار تنفيذه يتضمن رصفه، وإتاحة أماكن مخصصة كمواقف للسيارات بشكل حضاري وأماكن انتظار للسيارات، وجرى مخاطبة الهيئة العامة للطرق والكباري بطلب لتطوير الشارع ضمن خطة رصف وتطوير الطرق المحلية التي تتم بالتنسيق بين وزارتي النقل، والتنمية المحلية.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي، أنّ محافظ القليوبية وجّه بتخصيص مكان بمدينة "الخانكة" كحاضنة سيارات، بحيث يتم رفع السيارات القديمة بالشارع بها، والإشغالات كبيرة الحجم كالألعاب والملاهي بالتزامن مع أعمال تطوير الشارع، والتوجيه باستمرار حملات إزالة الإشغالات بهذا الشارع وحملات النظافة علاوة على الحملات اليومية للمدينة والحي.

وتعاملا مع مشكلة القمامة، جرى افتتاح محطة القطاوي بحي شرق شبرا الخيمة، لتعمل كمحطة وسيطة لاستيعاب المخلفات الناتجة عن مدينة شبرا الخيمة، كما أنّ بعض أعمال تطوير الشارع ستعمل على منع وجود الفراغات التي يستخدمها الأهالي في إلقاء المخلفات.

وجرى التنسيق مع شركات المرافق لإنهاء مختلف الأعمال التي تخص الشارع سواء مياه، أو كهرباء، أو صرف صحي، أو غاز، وجار العمل عليها حاليا، ومن المقرر الانتهاء من تلك الأعمال خلال 3 أشهر، تمهيدا لبدء أعمال الرصف والتطوير، كما تتضمن أعمال تطوير الشارع محل الشكوى أيضا تركيب أعمدة جديدة، وصيانة الموجود منها بالتزامن مع أعمال التطوير.

وتفاعلا مع مشكلة المواقف العشوائية بالشارع محل الشكوى، جرت الإشارة إلى أنّ أعمال التطوير، ستسهم في تنظيم حركة المرور، وأماكن مواقف السيارات ومواقف "السرفيس"، ومنع الانتظار العشوائي بالشكل الموجود حاليا.