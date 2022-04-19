أمريكا: أبلغنا إسرائيل بضرورة الالتزام بالوضع التاريخي للقدس

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنه تم إبلاغ إسرائيل بضرورة الالتزام بالوضع التاريخي للقدس وحرية وسلامة وصول المصلين المسلمين إلى الحرم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن، مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الثلاثاء.

الاعتداءات الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي

وجرى خلال الاتصال، استعراض آخر التطورات الخطيرة التي تجري في الأراضي الفلسطينية، وبخاصة في القدس والمسجد الأقصى المبارك.

كما وضع الرئيس عباس، الوزير بلينكن في صورة الاعتداءات الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين المتطرفين، التي تقوم بشكل يومي باقتحام المسجد الأقصى في مخالفة صارخة للوضع التاريخي والقانوني الذي يؤكد على وجوب تنسيق الزوار الأجانب من غير المسلمين من خلال الأوقاف الإسلامية وفقا لوكالة الأبناء الفلسطينية.

وأكد الرئيس الفلسطينى، أن هذه الاعتداءات تسببت في جرح واعتقال المئات من أبناء شعبنا الفلسطيني، مؤكدا على الرفض الكامل لأي تغيير للستاتسكو التاريخي.

أبو مازن: اعتداءات الاحتلال تسببت في جرح واعتقال مئات الفلسطينيين

وأشار عباس، إلى أهمية خلق الأفق السياسي بما يؤدي إلى أنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الأعمال أحادية الجانب، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، مطالبًا بسرعة إعادة فتح القنصلية الامريكية في مدينة القدس.

وحذر من أن استمرار هذه الاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وأعمال القتل لأبناء شعبنا وغيرها من الاعتداءات الوحشية على أبناء شعبنا التي في حال استمرارها، فستؤدي إلى تبعات وخيمة لا يمكن احتمالها.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنه قد تم إبلاغ إسرائيل بضرورة الالتزام بالوضع التاريخي للحرم الشريف، وحرية وسلامة وصول المصلين المسلمين إلى الحرم.

وزير الخارجية الأمريكي يؤكد رفض بلاده لعنف المستوطنين

كما أكد على رفض بلاده لعنف المستوطنين وعمليات هدم المنازل وطرد السكان وتوغل الجيش الإسرائيلي في منطقة (أ)، هذا إلى جانب الطلب من إسرائيل اتخاذ خطوات لتحسين الأوضاع.

ونوه وزير الخارجية الأمريكي، إلى أنه يشاطر الرئيس عباس الرأي في الحاجة لإيجاد أفق سياسي، وإلى حين ذلك أن يتم إجراء محادثات لتحسين نوعية الحياة للفلسطينيين.