«فودة» يعلن 3 قرارات جديدة لصالح المواطنين في جنوب سيناء

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعاً موسعاً اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام المساعد، حيث جرى خلال الاجتماع، إصدار عدة قرارات هامة لصالح المواطنين في محافظة جنوب سيناء، بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

وقال المحافظ، في تصريحات لـ«الوطن» إنه عقد اجتماعاً مع الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، لمناقشة استعدادات المديرية لصلاة عيد الفطر، موضحاً أنه جرى توزيع ما يقرب من 10 آلاف كرتونة سلع غذائية ورمضانية علي الأسر غير القادرة في مختلف الوديان والتجمعات البدوية والمدن على مستوى المحافظة.

محافظ جنوب سيناء يدعو لمزيد من الجهد والعرق

وأكد المحافظ أن الفترة القادمة تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد والعرق، خاصةً وأن محافظة جنوب سيناء سوف تستضيف قمة المناخ في شهر نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 30 ألف مشارك من مختلف الجنسيات.

3 قرارات في صالح مواطني جنوب سيناء

وأكد محافظ جنوب سيناء أنه جرى اليوم التصديق على ثلاثة قرارات هامة لصالح المواطنين، بعد أن قدم محمد حامد، مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة، مذكرات بشأنها، مشيراً إلى أن هذه القرارات تأتي أيضاً تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وهذه القرارات الثلاثة هي:

１- الموافقة على عدد 20 حالة من الحالات الإنسانية المستحقة للاسكان الاقتصادي، ورفض 24 حالة، وفتح باب التظلم لمدة 15 يوماً.

２- تجديد عقد المحال التجارية في حي «الزهراء»، بزيادة قدرها 10% طبقاً للعقد المبرم، وعدم طرحها بالمزاد.

３- الموافقة على سداد قيمة الأراضي البديلة في قرية «الجبيل»، بزيادة قدرها 10%.

«فودة» يستقبل رؤساء المدن الجدد

واستقبل اللواء خالد فودة رؤساء المدن الجدد في جنوب سيناء، الذين جرى تعيينهم من قبل وزارة التنمية المحلية، حيث رحب المحافظ بهم، وقدم تعريفاً مبسطاً للطبيعة السياسية والجغرافية للمحافظة، وما تتميز به كل مدينة عن الأخرى، وطبيعة الحياة السكانية وتنوعها، ومصادر دخل المحافظة وطبيعة العمل بها والتي تعتمد في المقام الأول على السياحة.

وطالب المحافظ رؤساء المدن الجدد ببذل أقصى ما لديهم من جهد للحفاظ على ما وصلت إليه من تقدم فى كافة المجالات، وإعداد رؤية مستقبلية للتطوير، مشيراُ إلى ضرورة كسر ظاهرة الروتين، واستيعاب متطلبات ومشاكل المواطنين، والعمل على حلها في أسرع وقت، والحفاظ على هيبة وممتلكات الدولة، بالتوازي مع تحقيق مطالب المواطنين.

رؤساء المدن الجدد في جنوب سيناء

وشهدت محافظة جنوب سيناء تعيين عدد من رؤساء المدن الجدد، وهم اللواء عبدالله عزت محمود، رئيس مدينة دهب، واللواء خيري حسين إبراهيم، رئيس مدينة كاترين، والعميد أحمد جميل عبد الله، رئيس مدينة أبو زنيمة، والعميد رماح السيد محمد هاشم، رئيس مدينة طابا.