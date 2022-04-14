سقوط تاجر المخدرات الخطير بالغردقة.. بيوزع الحشيش في نهار رمضان

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة، من ضبط مسجل خطر، بحوزته كمية من المخدرات، تنوعت بين 12 طربة حشيش، و150 جرام من مخدر الهيروين، و20 جرام من مخدر الشابو، قبل ترويجها على عملائه بمدينة الغردقة في نهار رمضان، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.

مسجل يبيع المخدرات في نهار رمضان

كانت معلومات قد وردت للعقيد شهاب جابر رئيس مكتب مكافحة المخدرات بالغردقة، تفيد باتجار أحد الأشخاص في المواد المخدرة في نهار شهر رمضان المبارك، وبإجراء التحريات اللازمة، تبين أن المتهم مسجل خطر، ومفرج عنه حديثا في إحدى القضايا.

وبعد استصدار إذن النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية، ألقي القبض على المتهم، وبحوزته 12 طربة من مخدر الحشيش، و150 جرام من الهيروين، و20 جرام من مخدر الشابو، وميزان حساس، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وذلك أثناء استعداده لتوزيع المواد المخدرة على عملائه بمنطقة شارع المدارس جنوب مدينة الغردقة.

حبس المتهم على ذمة التحقيقات

بمواجهة المتهم، اعتراف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة البيع، والمحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.