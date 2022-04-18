تحرير 104 قضية مخدرات وتنفيذ 45114 حكم قضائي

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 42 قطعة سلاح نارى بحوزة 41متهم).. وذلك على النحو التالى:

(2) بندقية آلية.

(6) بنادق خرطوش.

(2) طبنجة.

(32) فرد محلى.

(143) طلقة مختلفة الأعيرة.

(5) خزينة متنوعة.

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

(129) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (45114) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(140) حكم جناية.

(13044) حكم حبس جزئى.

(2378) حكم حبس مستأنف.

(22705) حكم غرامة.

(6847) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط (2) تشكيل عصابى ، ضما (8) متهمين ، إرتكبوا (3) حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (104) قضية مخدرات .. ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (25,005 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (20,560 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (4,401 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (2,604 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,475 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (250 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (130 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (90 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (77 جرام).

كمية من مخدر الفرجينيا وزنت (40 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (3 جرام).

عدد (590) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (19) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (11) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (234) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة سيارتين مُبلغ بسرقتهما.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (25857) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (38) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (9) منهم.

حملة أمنية بالقليوبية .. لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط (4) قطع سلاح نارى وأبيض.

ضبط (7) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها ( كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) .. بحوزة (9) متهم .. لعدد 6 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ (4633) حكم قضائى متنوع.

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (4) قضايا.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1479) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (24) قضية .

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (195) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: تنفيذ عدد (2) قضية.

ضبط 15409 مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (15409) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(3477) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(173) مخالفة السير بدون تراخيص.

(20) مخالفة شروط التراخيص.

(28) مخالفة موقف عشوائى.

ضبط أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بحوزة أحد الأشخاص بالمنيا بقصد الإتجار

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بنطاق محافظة المنيا.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى– الأمن العام- الأمن المركزى) بالإشتراك مع مديرية أمن المنيا تم إستهدافه وضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة سمالوط.. وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (2 بندقية - عدد من الطلقات النارية- مبلغ مالى- هاتف محمول).

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والسيارة لنقل وترويج الأسلحة والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم فرض السيطرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (مدير شركة دعاية وإعلان) بتضرره من (شخصين) لقيامهما بمنع العاملين بالشركة عمله من إستكمال فك وتركيب الإعلانات الخاصة بالشركة (أعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم) ومطالبتهما لهم بدفع مبالغ مالية نظير السماح بإستكمال عملهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية) .

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما ، وبحوزة أحدهما (بندقية خرطوش ) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وحيازة البندقية بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.

ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بسرقة خزينة تحوى مبلغ مالى من داخل إحدى الشركات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بسرقة خزينة تحوى مبلغ مالى من داخل إحدى شركات الأثاث الكائنة بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية " ملك و قيادة أحدهما والمُستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب " كسر الباب " ، كما أضافا بأنهما قاما بفتح الخزينة وإستوليا على ما بداخلها من مبالغ مالية وإقتسماه فيما بينهما ، ثم قاما بالتخلص من الخزينة بإلقائها بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية ، وتم بإرشادهما ضبط (الأداة المستخدمة فى فتح الخزينة – جزء من المبلغ المالى المستولى عليه) بمسكنهما ، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية ، كما تم بإرشادهما ضبط الخزينة المستولى عليها بمكان التخلص منها.

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه ، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية" – هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.