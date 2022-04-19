«الصحة» تفتح باب الترشح للدراسات العليا 2022-2023.. تعرف على التخصصات المطلوبة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن فتح باب الترشح لتقديم للدراسات العليا للعام الدراسي 2022-2023، لأعضاء المهن الطبية المختلفة لدراسة «دبلوم- ماجستير- دكتوراه»، وقبول جميع الاستمارات الخاصة بالمتقدمين بجميع مديريات الشؤون الصحية حتى تاريخ 10مايو 2022 المقبل، ولن يتم قبول أي استمارات بعد هذه التاريخ.

آلية التسجيل للدراسات العليا

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن آلية التسجيل للدراسات العليا لعام 2022-2023، حيث يمكن لأعضاء المهن الطبية الدخول على موقع التسجيل من هنــــا، على موق الإدارة العامة للمنح والبعثات، وعقب الدخول يقوم بإرفاق كافة المستندات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل.

ونوهت وزارة الصحة في تقرير رسمي لها، أنه يجب على أصحاب المهن الطبية من المجندين، والذين يقوم بأداء مهام الخدمة الخدمة العسكرية، يجب عليهم تقديم الأوراق الخاصة بهم بالمديريات التابعين لها وإرسال الأسماء مع كشوف المديرية الخاصة بالترشح الوزاري لأي شخص نيابة عن المجند في حالة تعذر حضوره وتسليمه للأوراق.

شروط وقواعد وتعليمات الإلحاق بالدراسات العليا

ويتم إيفاد المرشحين للدراسات العليا طباق لقانون 149 لسنة 2020 المنظم لشؤون المنح والبعثات والأجازات بالدولة، وأيضا كل القرارات الوزارية وقرارات التكليف واللوائح المعمول بها، حيث تستمر قبول الطلبات حتى يوم 10 مايو 2022 المقبل، ولن يتم تلقي أي طلبات بعد هذا التاريخ، ولا يعتد التقديم إلا في حالة استيفاء الترشيح الإلكتروني والورقي معا.

شروط الترشح للماجستير أو الدبلوم

- الطبيب البشري

يقبل ترشح الأطباء دفعة 2017 وما قبلها للمقيمين في جميع التخصصات الملحة والعادية دون شرط استلام النيابة.

يسمح للأطباء المكلفين دفعة 2017 وما قبلها في المحافظات النائية بالترشح للدراسة فور ظهور نتيجة النيابة دون شرط استلام النيابة وفق لقرار الوزاري 197لسنة2012 واستمراره بالعمل.

- تخصص طبيب الأسنان الصيدلی- العلاج الطبيعية- التمريض

أن يكون المرشح قد أمضى الفترة المقررة التكليف (عامين) عمل فعلی.

ثانيا: التسجيل لدرجة الدكتوراه

- يتم التسجيل للدكتوراه للعام الدراسي (2022-2023) على الموقع الإلكتروني في الفترة من 2022/4/10 - 2022/5/10.

- تتم الموافقة على التسجيل لدرجة الدكتوراه للحاصلين على درجة الماجستير والأوراق المطلوبة أصل «شهادة الماجستير» و موافقة جهة عمله ( وكيل الوزارة رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصحة ) موجهه للإدارة العامة للمنح و البعثات وصورة طبق الأصل من تعهد الكفيل معتمد و مختوم (يحتفظ بالأصل بمديرية العمل الأصلية للدارس) و بعد موافقة رئيس الإدارة المركزية التابع لها الطبيب.

2- وتتم الموافقة على تسجيل الدكتوراه للحاصلين على الماجستير بالإدارات التي ليس بها وظيفة مساعد اخصائي او اخصائي بعد عام من تاريخ الحصول على درجة الماجستير

3- لا يسمح بالتفرغ بمرتب إلا بعد الحصول على الترقية لوظيفة مساعد اخصائي او اخصاتی

4- يمنح تفرغ لمدة أقصاها أربع سنوات من تاريخ القيد بالجامعة بإفادة من الكلية أن الدراسة تستلزم التفرغ الكامل وموافقة الإدارة الفنية على التفرغ

5- يصرح بالحصول على اجازة بدون مرتب لاستكمال الدراسة بعد استنفاذ مدة التفرغ المقررة (4 سنوات منتاريخ القيد ) وذلك بحد أقصى عامين من مكان عمل الطبيب

6- يلتزم عضو البعثة بخدية الجهة التي أوفدته أو أي جهة حكومية بالاتفاق مع

جهة الايفاد لمدة مماثلة للعدة التي قضاها في البعثة طبقا ز لمادة 34 من قانون

البعثات رقم 144 لسنة 2020.