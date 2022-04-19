يتابع الصائمون في دمياط باهتمام بالغ موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 18 رمضان في محافظة دمياط حرصا منهم على اتباع السنة النبوية بتعجيل الفطر، ويؤذن لصلاة المغرب اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة و24 دقيقة، حسب التوقيت المحلي لمحافظة دمياط، وفقا لما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، في إمساكية رمضان التي عممتها مديرية الأوقاف على جمع مساجد المحافظة.

وحددت إمساكية شهر رمضان، وفقا للهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 18 رمضان في محافظة دمياط عند الساعة 6:24 دقيقة مساء، ويصل عدد ساعات الصيام في محافظة دمياط اليوم إلى 14 ساعة و57 دقيقة.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 18 رمضان في محافظة دمياط

تصل مدة الصيام في محافظة دمياط، اليوم الثلاثاء إلى 14 ساعة و57 دقيقة، وحددت إمساكية شهر رمضان، وفقا للهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد الإفطار وأذان المغرب عند الساعة 6:24 دقيقة مساء.

وتستعرض «الوطن»، مواقيت الصلاة وموعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الثلاثاء 18 رمضان في محافظة دمياط، وذلك في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة:

مواقيت الصلاة في دمياط الثلاثاء 18 رمضان

- موعد أذان الظهر 11:52 صباحًا.

- موعد أذان العصر 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب 6:24 مساءً.

- موعد أذان العشاء 7:48 مساءً.