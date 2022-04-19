مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 18 رمضان في محافظات مصر

يهتم المسلمون بصلاة النوافل ويتقربون إلى الله بمختلف العبادات في الشهر الكريم، خاصة مع قرب قدوم العشر الأواخر من رمضان التي تعد من أفضل الأيام المحبة إلى الله وفيها أنزل القرآن الكريم، كما يحرص المسلمون دائما على أداء الفروض الخمس؛ لذا يبحث الكثيرون عن مواقيت الصلاة اليوم لأداء الصوات في مواعيدها.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وكشفت الهيئة العامة للمساحة المصرية عن مواقيت الصلاة في مصر اليوم، وهو ما تستعرضه بوابة «الوطن»، في السطور التالية:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

أذان الفجر: الساعة 03:51

أذان الظهر: الساعة 11:53

أذان العصر: الساعة 03:28

أذان المغرب: الساعة 06:23

أذان العشاء: الساعة 07:45

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: الساعة 03:55

أذان الظهر: الساعة 12:00

أذان العصر: الساعة 03:36

أذان المغرب: الساعة 06:31

أذان العشاء: الساعة 07:54

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر: الساعة 03:52

أذان الظهر: الساعة 11:55

أذان العصر: الساعة 03:32

أذان المغرب: الساعة 06:26

أذان العشاء: الساعة 07:49

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

أذان الفجر: الساعة 03:59

أذان الظهر: الساعة 11:54

أذان العصر: الساعة 03:26

أذان المغرب: الساعة 06:22

أذان العشاء: الساعة 7:41

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

أذان الفجر: الساعة 03:56

أذان الظهر: عند الساعة 11:51

أذان العصر: الساعة 03:22

أذان المغرب: الساعة 06:17

أذان العشاء: الساعة 07:36

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

ونستعرض فيما يلي مواعيد الصلاة في بعض المدن العربية:

مواقيت الصلاة في أبو ظبي

أذان الفجر: الساعة 04:36

أذان الظهر: الساعة 12:22

أذان العصر: الساعة 03:50

أذان المغرب: الساعة 06:46

أذان العشاء: الساعة 08:16

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

أذان الفجر: الساعة 04:35

أذان الظهر: الساعة 12:21

أذان العصر: الساعة 03:49

أذان المغرب: الساعة 06:46

أذان العشاء: الساعة 08:46