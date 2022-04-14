مادلين طبر : أتصدى لـ« الإخوان» بقلمى فى « ملف سرى» ورسالتنا : شعب مصر موحًًًَد

بعد غياب عام عن الدراما الرمضانية، عادت الفنانة اللبنانية مادلين طبر من جديد هذا الموسم بمشاركتها ببطولة مسلسل «ملف سرى» مع الفنان هانى سلامة، الذى تنتجه شركة «فنون مصر»، والذى يُعرض على عدد من قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قالت مادلين طبر، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها تجسِّد دور الصحفية إلهام النجار، وهى رئيس تحرير جريدة مصرية داعمة للوطن، ومساندة للشعب، تحمى بقلمها وطنها من تهديدات جماعة الإخوان المسلمين خلال فترة عام 2013.

كما ذكرت أن قصة العمل تركز على الدور الفعال للصحافة والإعلام فى الأحداث التى وقعت فى الفترة التى يجسدها المسلسل، ودورهما بجانب الجيش والشرطة والقضاء فى محاربة الفساد، وأنها تقوم بدور أم غير تقليدية وصاحبة قرار فى المجتمع.

أشارت مادلين طبر إلى أن تصوير مشاهدها فى المسلسل تمت داخل أروقة مؤسسة دار الهلال العريقة: «تمنيت من زمن طويل أن أعمل فى دار الهلال ذات التاريخ الكبير، فأنا تخصصت فى فترة دراستى فى مجال الإعلام، وعملت لمدة أربع سنوات فى العمل الصحفى، ولكننى لم أصل إلى درجة رئيس تحرير، ولكن حلمى تحقق فى مسلسل ملف سرى».

وكشفت مادلين طبر أنها تجسد دور والدة الفنان هانى سلامة الذى يعمل قاضياً يواجه مشكلات وتحديات عديدة بين الحكم بالعدل أمام تهديدات صارخة قد تحيده عن تحقيق العدالة بسبب ما يمر به الوطن.

وأشارت إلى أن المسلسل يؤكد فى رسالته وحدة وتماسك الشعب المصرى وقت الشدائد، ومجابهة أى أخطار تهدد أمن واستقرار بلادنا، وأن هذه الرسائل النبيلة تقدم فى إطار من التشويق والأكشن وأيضاً الرومانسية.

تدور أحداث مسلسل «ملف سرى» حول مواجهة فساد بعض رجال الأعمال فى فترة ما بعد الإخوان، حيث يجسد هانى سلامة دور «المستشار يحيى عزالدين» الذى يعانى العديد من الصراعات مع عائلة «المالكى» بسبب قضايا الفساد، وما شهدته البلاد من حالة انفلات أمنى، مروراً بأحداث عديدة يتناولها المسلسل بشكل واقعى.

و«ملف سرى» من بطولة «هانى سلامة، وعائشة بن أحمد، وإدوارد، ومادلين طبر، ونضال الشافعى، وكارولين عزمى، وشيرين، وكوكبة من النجوم، وقصة وسيناريو محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسى، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز».