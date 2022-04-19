تحرير 17 محضر تموين وإعدام 50 كيلو أغذية فاسدة بأخميم

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أخميم، في محافظة سوهاج، بالتنسيق مع أجهزة الرقابة التموينية، حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق في أنحاء المركز، أسفرت عن تحرير 17 محضرا متنوعا، وضبط وإعدام ما يقرب من 50 كيلوجرام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

الوحدة المحلية لمركز أخميم تشن حملة تموينية مكبرة

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بحملة مكبرة للمرور على محلات الجزارة في مدينة أخميم، وعدد من القرى في دائرة المركز منها «نيدة، وآبار الوقف، ونجع الغفير، والتل الأوسط»، وتم فحص اللحوم والأغذية ومراجعة الأختام والتأكد من سلامة اللحوم.

تحرير 17 محضرا وإعدام 50 كيلو أغذية فاسدة

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 17 محضر مخالفة متنوعة ما بين نظافة، وعدم إعلان، وإشغال طريق، وعدم حمل شهادة صحية، وإعدام 50 كيلو أغذية متغيرة الخواص، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

شارك في الحملة خالد الشمندي، نائب رئيس مركز ومدينة أخميم، يرافقه الدكتور طارق لطفي، مدير إدارة أخميم البيطرية، وبتواجد مسئول حماية المستهلك بتموين أخميم، ومسئولي لبيئة والإشغالات والتفتيش المالي بالمركز والطب البيطري والتفتيش، وذلك وسط تأمين من قوات أمن مركز شرطة أخميم.

رئيس مدينة أخميم: استمرار الحملات التفتيشية

وصرح حسين حبارير، رئيس مركز ومدينة أخميم، بأن تلك الحملات جاءت بناءً على توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن تفعيل لجان حماية المستهلك لضبط ومراقبة الأسواق، والتأكد من سلامة الأغذية واللحوم وصلاحيتها.

وأضاف أن تكثيف الحملات التفتيشية لمراقبة الأغذية واللحوم المقدمة للمواطنين، والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، وأوضح أن الوحدة تعمل حالياً على تكثيف الحملات التفتيشية وتفعيل لجان حماية المستهلك وضبط الأسواق، والمرور على جميع المحال التجارية ومحلات الجزارة، وكذا التأكد من صلاحية وجودة الأغذية المقدمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال ممارسات الغش التجاري.