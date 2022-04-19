مواعيد وأسعار القطارات من وإلى محافظة سوهاج

تعد المناسبات الرسمية والأعياد أوقات ذروة في حجز تذاكر السكك الحديدية من وإلى محافظة سوهاج، نظرًا لسفر كثير من أبناء المحافظة إلى محافظات القاهرة والإسكندرية، ومحافظات وجه بحري عامة، وبالتالي فإنهم يرغبون في العودة إلى أسرهم في الأعياد والمناسبات، مثل بداية شهر رمضان المعظم، وعيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك.

وتقدم «الوطن»، في السطور التالية خدمة معرفة مواعيد وأرقام القطارات من وإلى محافظة سوهاج، وأسعارها على مدار اليوم.

القطارات تعمل 24 ساعة يوميا من وإلى القاهرة

ويعمل على خط سوهاج القاهرة، عدة أنواع من القطارات، بداية من قطار درجة ثالثة «المميز»، ثم بالقطار الإسباني المكيف بدرجتيه الأولى والثانية، وقطار الـVIP بدرجتيه الأولى والثانية، وصولًا إلى القطار الروسي ديناميكي التهوية، وجميعها تعمل على مدار 24 ساعة من وإلى محافظة سوهاج.

18 قطارًا يوميًا من وإلى محافظة سوهاج

ويبلغ عدد القطارات المتجهة من محافظة سوهاج إلى محافظة القاهرة يوميًا 18 قطارًا، بمعدل قطار كل ساعة ونصف ما بين قطار مكيف أو ديناميكي التهوية، وتبدأ القطارات المتجهة من محافظة سوهاج إلى مدينة القاهرة في الانطلاق بداية من الساعة 12 صباحًا من كل يوم بداية من قطار رقم 185 «درجة ثانية إسباني، ودرجة ثالثة عادية محسنة»، والذي يصل القاهرة في تمام الساعة 8 و40 دقيقة صباحًا، وصولاً لآخر قطار رقم «1903» إكسبريس إسباني مكيف، في تمام الساعة 11و20 دقيقة مساءً، والذي يصل القاهرة في تمام الساعة 5 و50 دقيقة صباحًا.

مواعيد قطارات سوهاج القاهرة

ويبلغ عدد القطارات المتجهة من مدينة القاهرة إلى محافظة سوهاج 18 قطارًا بمعدل قطار كل ساعة ونصف، بداية من القطار رقم «1902» إكسبريس إسباني مكيف، والذي ينطلق في الساعة 12 و20 دقيقة صباحًا ليصل سوهاج في تمام الساعة 6 و50 دقيقة صباحًا.

وينطلق آخر قطار رقم «890» إكسبريس مكيف الهواء من مدينة القاهرة لمحافظة سوهاج في تمام الساعة 11 و30 دقيقة مساءً ليصل سوهاج في تمام الساعة 6 و35 دقيقة صباحًا.

الحجز من خلال تطبيق هيئة السكك الحديدية

وتوفر هيئة سكك حديد مصر إمكانية الحجز من خلال موقعها الرسمي، أو من خلال تطبيق سكك حديد مصر الذي يمكن تحميله على الهواتف المحمولة، ويمكن الدفع من خلال بطاقات الدفع الفوري.

أسعار تذاكر القطارات من وإلى محافظة سوهاج

وتبدأ أسعار تذاكر القطار من وإلى محافظة سوهاج من 19 جنيهًا قيمة تذكرة القطار المميز درجة ثالثة.

ويبلغ سعر تذكرة القطار الإسباني درجة ثانية 88 جنيهًا و40 قرشًا، فيما يبلغ سعر تذكرة القطار VIP درجة أولى 202,80 جنيه والدرجة الثانية 140,40 جنيه.

ويبلغ سعر القطار التوربيني والقطار الإكسبريس الإسباني المكيف 119,60 جنيه للدرجة الأولى و88,40 جنيه للدرجة الثانية.