أحمد داود يكشف سر ارتدائه «شرابات» ملونة على البدل الفورمال في «سوتس»

أعرب الفنان أحمد داوود، عن سعادته البالغة لمشاركته بشخصية «آدم منصور»، في مسلسل «سوتس بالعربي»، الذي يُعرض على شاشة «سي بي سي»، موضحًا أنه تلقى اتصالا هاتفيا من منتج العمل طارق الجنايني ورشحه للدور، وعلى الفور قام داوود بقراءة أول خمس حلقات من المسلسل وأعجب بذلك جيدًا، وبدأ خياله ينطلق في نسج الخطوط العريضة للشخصية بتفاصيلها، مؤكدًا أنه شاهد بعض حلقات المسلسل الأصلي المأخوذ منه العمل، لكنه لم يستكمله للآخر، رغم طلب المنتج منه مشاهدة كافة الحلقات لأخذ فكرة عن الجو العام للقصة.

سر الشربات الصفراء

وأضاف «داوود»، خلال حواره في برنامج «دراما مصر»، الذي يُعرض على قناة «extra news»، أنه فعل نفس الأمر عندما تم تصوير «جراند أوتيل»، إذ كان هو الآخر مأخوذا من نسخة أسبانية، ولم يرد التعرض للعمل الأصلي أو الاطلاع عليه، موضحًا أن ارتداءه شرابات ملونة مع البدل الفورمال تُعد التفصيل الهزلي للشخصية، خاصة أن «آدم» جاء من بيئة لم يكن معتادًا على ارتداء البدل فيها، فكانت تفصيله ناجحة أضافت المرح والكوميديا لسوتس، إذ بدأ العمل على تناقضات شخصية آدم خطوة بخطوة.

آدم جاء من طبقة شعبية

وأوضح «داوود»، أن آدم جاء من طبقة شعبية إلا أنه يندمج وينتقل سريعًا للطبقة العالية للعاملين بشركة المسيري والبيزنس الخاص بها، بالإضافة إلى علاقاته مع بقية الشخصيات كعلاقته بجدته «لبنى ونس» وعلاقته بزين «آسر ياسين»، مشيرًا إلى أن الجمهور لديه تحفظات على الشخصية إلا أن الجميع معجب بالعلاقة بينه وبين زين ثابت، والجميع مهتم بنجاحهم في القضايا وهذا هو الأهم بالنسبة له، كما ذكر أن النصوص القانونية تُحفظ وتقال كما هي بدون أي تغيير، ومساعد المخرج لعب دورًا كبيرًا في هذا الأمر إذ إنه خريج كلية حقوق.

النصوص القانونية تُحفظ وتقال كما هي بدون أي تغيير

وأشاد الفنان أحمد داوود، بالدور الكبير الذي لعبه مساعد المخرج شريف عاشور، الذي تصادف أنه درس بكلية الحقوق لذا ساعده ذلك كثيرًا في النصوص القانونية، إذ إن أي تغيير قد يسبب كارثة، كما أنه تعمد هو وآسر ياسين الاستعانة بإفيهات الأفلام في حوارهم، الأمر الذي خلق حالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يضاف إلى ذلك قيام آسر بالإعداد الجيد لهذا الأمر مما أنجحه بشكل كبير.