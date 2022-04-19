عبد الغفار: القطاع الصحي جاهز لجذب استثمارات جديدة

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة إن قطاع الصحة شهد العديد من الإصلاحات خلال الفترة الماضية، التي من شأنها تشجيع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي لضخ استثمارات في القطاع.

جاء ذلك خلال لقاء الإفطار السنوي الذي عقدته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم، موضحًا أن مصر لديها أكثر من 100 مليون مواطن، ولديها معدل نمو سكاني بنسبة 2.5% سنويًا، وهو ما يشجع على إقامة مشروعات لتقديم خدمات صحية.

زيادة الاستثمارات المخصصة للقطاع الصحي

وأشار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، إلى أن مصر رفعت قيمة الاستثمارات المخصصة للقطاع الصحي بنسبة 300% منذ العام المالي 2013-2014، لافتًا إلى أنه رغم ذلك، فإن مصر لديها معدلات منخفضة لعدد الأسرة المخصصة المواطنين في المستشفيات، حيث تصل إلى 1.4 سرير لكل ألف مواطن، في حين المعدل العالمي يتراوح بين 2.7 – 5 أسرة لكل ألف مواطن، فيما يصل هذا العدد في دولة مثل اليابان إلى 10 أسرة.

الحكومة تحتاج لاستثمارات القطاع الخاص

وأشار إلى أن المصريين ينفقون نحو مليار دولار على القطاع الطبي، وهو ما يعني أن هناك العديد من الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص والمستثمرين بداية من المستشفيات، وشركات الأدوية، ومراكز الأشعة، موضحًا أن الحكومة لا يمكنها ملء الفجوة الحالية في القطاع الصحي بمفردها، دون مساعدة الخاص، في ظل وجود فرص استثمارية في القطاع.

وكشف الوزير أن هناك دراسة للتعاون مع شركاء من القطاع الخاص لتشغيل وإدارة بعض المستشفيات العامة، مثل مستشفى «هليوبوليس»، مضيفًا أن بعض المستشفيات الشهيرة العامة مثل المستشفى القبطي، ومستشفى العجوزة، يعود تاريخ بنائه إلى 1836، تحقق خسائر كبيرة، رغم الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها تلك المستشفيات كأصول.

توفيق: ارتفاع في الطلب على الخدمات الصحية

من جانبه قال طارق توفيق رئيس الغرفة الأمريكية بالقاهرة إن الطلب على الخدمات الصحية يشهد ارتفاعًا في ظل ارتفاع معدلات الزيادة السكانية، وهناك توقعات بوصول عدد السكان إلى 130 مليون نسمة خلال السنوات القليلة المقبلة، مؤكدًا أن قطاع الصحة يمتلك العديد من الفرص الاستثمارات الكبيرة، وهو ما لفت نظر المستثمرين الإقليميين والعالميين لبحث ضخ استثمارات في هذا القطاع الحيوي.