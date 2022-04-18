يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 17 والقنوات الناقلة، إذ أن العمل يدور في إطار تشويقي كوميدي حول عائلة «جلجل»، الذي يحاول أن يوفق بين العروسين «روقة» و«سلمي»، وتتصاعد الأحداث بشدة في حلقة أمس.

مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني

تعرض الحلقة الجديدة من مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الليلة الساعة 6.45 دقيقة على قناة dmc، وذلك بعد آذان المغرب وأثناء تناول وجبة الإفطار، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحًا، و6 صباحًا.

شهدت أحداث الحلقة 16 من مسلسل مكتوب عليا، مقابلة «سلمي» لـ«روقة» للمرة الأولى في غرفة الفندق، إذ وضع «جلال» منوم لـ«رقية» في العصير، وذهب إلى «سلمي»، ولكنها استيقظت فجأة وذهبت لجلال بغرفته لكي تخبر «سلمي» عن زواجهما.

أبطال مسلسل «مكتوب عليا»

يُذكر أنَّ مسلسل «مكتوب عليا» بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، وأيتن عامر، وهنادي مهنا، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرين، كما يظهر في المسلسل عددًا من ضيوف الشرف.