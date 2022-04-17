أكرم حسني: مبسوط بشتيمة «جلجل» في مسلسل مكتوب عليا.. وزعل الجمهور مقصود

علّق النجم أكرم حسني على بعض ردود الفعل والتعليقات التي توحي بكره الجمهور لشخصية «جلجل» التي يجسدها ضمن أحداث مسلسل مكتوب عليا، وقال في بيان صحفي: «مبسوط جدا بكل تعليق كاره لشخصية جلجل وتصرفاته، لأن دي أول مره أجد شخصية نجاحها أنها تتكره».

وأضاف: «أهم حاجة الجمهور مينساش إن ده جلجل مش أكرم».

سلبيات شخصية «جلجل»

وأضاف أكرم أن ظهور هذه السلبيات في شخصية «جلجل» أمر مقصود ومتعمد، لإثبات نظرية موجودة على أرض الواقع في المجتمع وفي الطبيعة البشرية، تتلخص في أنه ليس كل إنسان يمتلك نعما من الله سبحانه وتعالى يتعامل معها بطرق سليمة، بل هناك نماذج كثيرة جدا حولنا تتعامل مع هذه النعم التي أعطاها الله لنا بأسلوب غير سليم بالمرة.

رسالة مسلسل مكتوب عليا

وأشار اكرم حسني إلى أن مسلسل مكتوب عليا يحمل رسالة رئيسية منذ بداية العمل عليه، وفحواها أن كثيرين من الناس عندما تتحول حياتهم فجأة إلى الأحسن بأي طريقة لا يهتمون بنعمة الله سبحانه وتعالى بقدر اهتمامهم بأنفسهم، فتتحول شخصياتهم إلى الأسوأ وليس الأفضل.

وذكر، أن كثيرين في المجتمع عندما يحصلون على أموال كبيرة فجأة، تتغير مفاهيمهم ويصابوا بحالة من الجبروت دون مراعاة لمشاعر غيرهم حتى لو كانوا مقربين لهم، وهذا أمر مقصود في حكاية المسلسل نفسه وليس الهدف منه الكوميديا فقط.

وأضاف أكرم حسني، أن شخصية «جلجل» في الأساس هي شخصية تمتلك الكثير من النعم، بداية من عائلة تحبه وعمل جيد وحياة طبيعية مريحة ومناسبة، ولكنه طوال الوقت غير راض عن هذه الحياة، فهو شخص ينقصه مفهوم الرضا، ويرى أن السعادة في أمور لا تتوفر له، وقال: «جلجل شخص ناقم طوال الوقت، والهدف من الشخصية هو توصيل رسالة للجميع تؤكد أن الرضا هو مفتاح السعادة في الحياة وليس أي شئ آخر».