أغنية أنا العريس لـ أكرم حسني تتخطى الربع مليون مشاهدة في 12 ساعة

حققت أغنية «أنا العريس» التي قام بغنائها الفنان أكرم حسني خلال أحداث الحلقة الـ 15 من مسلسل «مكتوب عليا»، نسب مشاهدة عالية، وتخطت ربع مليون مشاهدة في أقل من 12 ساعة على «يوتيوب».

زواج جلجل من عروستين في ليلة واحدة

وجاءت الأغنية متماشية مع أحداث مسلسل مكتوب عليا، حيث تزوج «جلجل» من عروستين في ليلة واحدة، الأولى «روقة» التي تجسد دورها الفنانة آيتن عامر، والثانية «سلمي» التي تجسد دورها الفنانة هنادي مهنا .

كلمات أغنية أنا العريس

ايوه النهاردة أنا العريس .. ويارب الدنيا تمشي بيسواقع في حوسه وللعروسه هادي بوسة ولو عالهيصة هخلي الناس تهيص

الكل يرقص عالدي جي .. لو مش هترقص جي ليه

الكل عامل جي يجامل والحقيقة خلال دقيقة الناس هتهجم عالبوفية

زفه ودوم تاتا تأ ولأ محدش ماشي

والطبلة تدق الطأ يطأ اللي ماجاشي

زفه ودوم تاتا تأ ولأ محدش ماشي

والطبلة تدق الطأ يطأ اللي ماجاشي

مسلسل «مكتوب عليا»

الجدير بالذكر أن مسلسل «مكتوب عليا» بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.