زيزي عادل تعلن اعتزالها الغناء وترتدي الحجاب.. «فيديو»

أعلنت الفنانة الشابة زيزي عادل اعتزالها الغناء وذلك من خلال فيديو بثته عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

زيزي عادل خريجة معهد الموسيقى العربية

وكما نشرت زيزي عادل عبر صفحتها، صورة لها وهي مرتدية الحجاب.

زيزي عادل قدمت ألبوما غنائيا مع روتانا

زيزي فنانة مصرية ولدت في الكويت، وخريجة معهد الموسيقى العربية، وبدأت بالغناء في كورال المدرسة وحصلت على أفضل صوت للمدارس.

وهي في سن الخامسة عشرة وحصلت بالاغنية على ثلاث جوائز في مهرجان البحر المتوسط وكمان دخلت مسابقة ستديو الفن وحصلت على المركز السادس.

شاركت عام 2004 في برنامج المواهب الشهير ستار أكاديمي 2، انضمت إلى شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أصدرت ألبومها الأول «واحدة طيبة» عن شركة روتانا.

أصدرت أغنية منفردة عام 2008 لأغنية «تعودت عليك» من كلماتها وألحانها لكنها فسخت العقد بعد ألبومها الثاني بسبب وفاة والدها وقدمت ألبوم أنا أنثى عام 2015.