رئيس مجلس القيادة اليمني بعد اليمين الدستورية: شعبنا يعاني أوضاعا صعبة

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي: نسعى لمستقبل يحقق السلام على مبدأ التوافق، وذلك وفقا لما ذكرت قناة العربية فى نبأ عاجل.

وأضاف رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنى، خلال كلمة له بعد أدائه اليمين الدستورية، أن الشعب اليمني يعاني من أوضاع صعبة ، قائلا «ندرك حجم التحديات التي تواجه بلدنا».

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن أدى اليمين الدستورية

وأدى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي وأعضاء المجلس اليمين الدستورية في مدينة عدن أمام رئيس وأعضاء مجلس النواب بحضور رئيس الحكومة ووزرائها.

وأوضحت قناة الإخبارية اليمنية، اليوم، الثلاثاء، أن الجلسة تمت في ظل إجراءات أمنية مشددة، وعززت قوات الأمن إجراءاتها حول موقع انعقاد الجلسة وانتشر مئات الجنود في شوارع المدينة الساحلية الجنوبية.

وأوضح مجلس النواب أن عودة رئيسه ومعه الأعضاء إلى عدن، يأتي في إطار التئام كافة مؤسسات الدولة بالعاصمة المؤقتة، حيث سيعقد البرلمان دورته الأولى من دور الانعقاد الثاني، لمناقشة مختلف القضايا وتشكيل أجهزته ولجانه.

أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدأو مهامهم في عدن

وبدأ رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليوم الثلاثاء مهامهم في عدن، مقر الحكومة المؤقت، بعد جلسة تخلّلها أداء اليمين أمام عدد من نواب البرلمان المنتخب في العام 2003