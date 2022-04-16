الكرملين: رئيس روسيا وولي عهد السعودية يبحثان أوضاع أوكرانيا واليمن

أعلنت الرئاسة الروسية «الكرملين» عن اتصال هاتفي بين الرئيس فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تبادلا خلاله وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا واليمن، بحسب ما نشرته قناة «العربية» في نبأ عاجل منذ قليل.

ولي العهد السعودي يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة الباكستانية

وكان ولي العهد السعودي أجرى في وقت سابق اليوم، اتصال هاتفي مع رئيس حكومة باكستان شهباز شريف، الذي يعد أول اتصال من مسؤول عربي بعد الإطاحة بعمران خان على خلفية اتهامات سابقة بالفساد.

رئيس حكومة باكستان يثمن دور السعودية الداعم لبلاده

وفي وقت سابق، ثمن شهباز شريف دور المملكة العربية السعودية والملك وولي العهد الداعم لإسلام أباد على مدار الفترة الماضية.