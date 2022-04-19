مصرع وإصابة 6 أشخاص ونجاة 27 وخسائر بالملايين في 3 حوادث بالغردقة

شهدت مدينة الغردقة خلال الساعات القليلة الماضية، ثلاثة حوادث متفرقة أسفرت عن مصرع وإصابة 6 أشخاص، بينما نجا 27 آخرين من موت محقق، بعد اشتعال حريق في مركب سياحى على شواطئ الغردقة، بينهم 19 شخص يحملون الجنسية الأجنبية، و8 مصريين من طاقم المركب، فيما شهد طريق «الغردقة - سفاجا» حادثاً آخر، أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 3 آخرين، وأسفر حادث ثالث، في شارع «النصر»، وسط مدينة الغردقة، عن مصرع شخص وإصابة آخر، نتيجة اصطدام دراجة بخارية بشخص، وتم نقل المصابين لمستشفيات سفاجا المركزي والغردقة العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محاضر والعرض على الجهات المختصة وجار التحقيقات.

إنقاذ 27 شخصاً على متن قارب اشتعلت فيه النيران بالغردقة

شبت النيران في مركب قراب سواحل الميناء السياحي، مما أدى الحريق الي تفحم المركب بالكامل، وساعد على ذلك سرعة الرياح، حيث امتدت السنة النيران والدخان إلى السماء، وأنقذت العناية الإلهية 27 شخصاً كانو على متن المركب، حيث نجح قاطم المركب من إنقاذ 19 شخصاً يحملون جنسيات أجنبية، وإعادتهم إلى الميناء، فيما تمكن طاقم المركب من النجاة، عبر مركب الإنقاذ.

خسائر 100 مليون جنيه في حريق مركب الغردقة

وقال حسن الطيب، الخبير البحري ورئيس جميعة الإنقاذ البحري السابق بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن» أنه لا توجد خسائر بشرية، وأن حجم الخسائر المادية يقترب من 100 مليون جنيه، هي قيمة المركب والأجهزة الحديثة وأدوات غطس وأدوات بحرية وتجهيزات المركب بالكامل.

وفي حادث آخر، لقيت سيدة مصرعها وأصيب 3 أشخاص آخرين من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «سفاجا - الغردقة»، وتم استدعاء أكثر من سيارة إسعاف، تولت نقل المصابين والجثة مستشفى سفاجا المركزي، وتم اخطار الجهات المختصة وجار المتابعة.

مصرع سيدة وإصابة 3 آخرين من أسرة واحدة

وشهد طريق الغردقة سفاجا مصرع سيدة وإصابة 3 آخرين من أسرة واحدة، تعود الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر بلاغ يفيد بانقلاب سيارة ملاكي رقم 2996 ط ر ف، بمنطقةالكيلو 8 طريق "سفاجا- الغردقة" وعلى الفور تم الدفع بأكثر من سيارة اسعاف وتبين ان الحادث أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 3 آخرين من أسرة واحدة.

مصرع وإصابة اثنان في حادث سير بالغردقة

وفي الحادث الثالث لقي شخص مصرعه وأصيب آخر لقى شخص مصرعه فيما أصيب آخر، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم موتوسيكل بأحد المارة بشارع النصر وسط مدينة الغردقة وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لموقع الحادث.