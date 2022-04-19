«العربية»: إسرائيل تمنع اقتحام المستوطنين لساحات الأقصى حتى نهاية رمضان

أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل، بأن إسرائيل قررت منع اقتحامات المستوطنين لساحات المسجد الأقصى حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الجمعة الماضي، المسجد القبلي في ساحات المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المعتكفين فيه ونكّلت بهم، وشنّت حملة اعتقالات واسعة في صفوفهم، إذ اعتقل نحو 470 منهم، فيما أصيب أكثر من 160 آخرين.

العداون على الأقصى تجدد الأحد

وتجدد العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى، أول أمس الأحد، وأصيب ما لا يقل عن 19 مواطنا بينهم نساء، واعتقل 5 آخرون، إثر اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على المتواجدين في المسجد الأقصى؛ لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم في مناسبة عيد الفصح العبري.