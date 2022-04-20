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علاء يبدأ في إرسال صور العناصر الإرهابية في مسلسل العائدون الحلقة 18

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وداد خميس
12:02 ص | الأربعاء 20 أبريل 2022
مشهد من مسلسل العائدون الحلقة 18

مشهد من مسلسل العائدون الحلقة 18

شهد مسلسل العائدون الحلقة 18 العديد من الأحداث التشويقية، ومنها نجاح ميدو عادل في التواصل مع فريق المخابرات المصرية عن طريق الفلاشة التي يمتلكها، وقام بنقل صور عدد من العناصر الداعشية لهم، ثم انقطع التواصل نتيجة وصول نزار إليه وأخذ الفلاشة، بحجة أنه يريد نسخة من القرآن المحمل عليها.

أحداث مسلسل العائدون الحلقة 18

ومن خلال فحص الصور التي أرسلها علاء، قام عمر الذي يقوم بدوره الفنان أمير كرارة بالتعرف على أحد العناصر الموجودة في الصور، وأخبر نبيل ونادين أن هذا الشخص قناص من المرتزقة وليس جنديًا تكفيريا، وهذا ما أكده نبيل الذي أخبرهما أن داعش تمتلك بالفعل قناصا يسمى الصقر، وكلفهم بجمع المعلومات عن ذلك الشخص، وذلك خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 18.

كما دار حوار بين هند التي تجسد دورها الفنانة رشا بلال ونزار حول طلاق سياف لها لتعود للزواج من شخص آخر يستحقها وهو ما رفضه سياف، لتخبر نزار أنها كانت تظن أن الزواج من سياف يعد نوعا من أنواع الجهاد في سبيل الله، وأنها لو تزوجت من أحد المجاهدين الحقيقين لكان أفضل من زواجها منه.

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بقلم وداد خميس