توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة في توقعات الطقس لـ72 ساعة المقبلة على جميع مدن الجمهورية، حيث تنخفض بنحو 8 درجات على محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان لها، إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة غدًا الأربعاء وبعد غد الخميس، على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون الطقس لطيفًا على السواحل الشمالية ومائلا للحرارة على جنوب سيناء، وحار على جنوب الصعيد.

وبداية من يوم الجمعة المقبل، ستعاود درجات الحرارة الارتفاع التدريجي مرة أخرى بشكل طفيف، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 20 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 21 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 19.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 22 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21.