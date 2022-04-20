التزموا الحذر الشديد.. هل يستعيد فيروس كورونا شراسته بعد ظهور متحور XE؟

كشفت مصادر بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، شهد الفترة الأخيرة عددا من المتحورات الضعيفة الناتجة عنه، مؤكدة أنها بمثابة مؤشر إيجابي لنهاية الوباء، لافتة إلى أن طبيعة الفيروسات أنها دائمة التحور، منها ما يتحور إلى سلالات قوية، ومنها ما يتحور إلى سلالات ضعيفة، وتختلف الدرجة، وفقا للتسلسل الجيني للفيروس، والعوامل المؤثرة عليه.

متحور XE مزيج بين دلتا وأوميكرون

عن متحور «XE» أحدث متحورات فيروس كورونا، أوضحت المصادر بالقومي للبحوث، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المتحور الجديد بمثابة مزيج بين دلتا وأوميكرون، لكنه مختلف في طبيعته، مشيرة إلى أنه حتى الآن، لا يوجد تأثير له على اللقاحات، وأن سلالة أوميكرون أقل حدة وشراسة عن المتحورات السابقة له، والمتحورات الجديدة ضعيفة جدا، مشددة على أن هناك متابعة لحظية تتم أولا بأول للفيروس ونشاطه، واحتمالات تحوراته، وكذلك معرفة مدى تأثيرها على اللقاحات والأدوية المساهمة في الحد من انتشاره.

نصائح للوقاية من فيروس كورونا

وأكدت المصادر، أنه يجب على المواطنين الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشدددة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مع الاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة للجسم، وكذلك الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، خاصة في الأماكن المزدحمة، بجانب سرعة التسجيل للحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا.

وشددت على أن الوقاية، أهم الأسلحة الرئيسية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تجنب تعاطي أي أدوية أو عقاقير دون استشارة الطبيب المختص، وعمل الفحوصات اللازمة حال الشعور بأي أعراض للمرض.