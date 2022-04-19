اتفاق يوسف وعلاء ضد المهندس سامح في مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 18

شهدت أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 18، المسابقة الثالثة بين الروبوت لذيذ وزومبا في مقابل الروبوت متين، التي انتهت بفوز الأخير في أول جولتين، وأصبح أمام يوسف مهمة واحدة وهي الفوز في جميع الجولات التالية.

علاء يتفق مع يوسف ضد المهندس سامح

وخلال بداية المسابقة في مسلسل في بيتنا روبوت 2، يظهر أن علاء قام بالاتفاق مع سامح، حتى يضمن خسارة لذيذ وزومبا.

ومع بداية الجولة الثالثة، يبدأ لذيذ وزمبا في الفوز بالجولات، وكان آخرها رفع الأثقال، واستطاعت زومبا أن ترفع سيارة تريلا لمدة 7 ثوان، وهو ما تسبب في غضب المهندس سامح.

وخلال الأحداث تظهر الحقيقة، وهي أن سامح حاول أن يقدم رشوى لـ علاء، لكنه قام بإبلاغ يوسف، الذي ادعى أن الروبوت «مهنج» حتى يحصل على فرصة الفوز.

وتنتهي الجولة الثالثة من مسابقة الروبوت بفوز المهندس يوسف والروبوت لذيذ وزومبا.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

ويُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، على قناة الحياة، ومنصة Watch It الإلكترونية، الساعة 6:20 مساءً، والإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في العاشرة صباح اليوم التالي.

والمسلسل من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقى، ومي دياب.