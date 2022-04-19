سارة تتوحم على آسر ياسين وأمير كرارة في مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 18

شهدت أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 18 بعض المواقف الكوميدية ومنها ذهاب يوسف وسارة للدكتورة عبلة، حتى يجد تفسيرا لحالة سارة متقلبة المزاج.

سارة تتوحم على آسر ياسين وأمير كرارة

وخلال المشهد في مسلسل في بيتنا روبوت 2، يشكو يوسف من أن زوجته سارة متقلبة المزاج جدا، وخلال حديثهما تتحول حالتها من الهدوء للغضب، وتبرر ذلك بعدم الاهتمام.

وتخبرهما الدكتورة عبلة، أن تلك المواقف طبيعية بسبب اضطرابات الهرمونات، وتدخل سارة في شجار مع يوسف في إطار كوميدي، قائلة إن طلباتها بسيطة ولا ينفذها.

وانفعل يوسف وسألها كيف يمكنه إحضار آسر ياسين الذي تتوحم عليه زوجته؟ فأخبرته أنها غيرت رأيها وتتوحم الآن على أمير كرارة، لكنها يخبرها أنه لم يستطع مقابلته.

تهدأ سارة، وتبدأ في سؤال يوسف عن سبب عصبيته فيخبرها أنه لا يعرف، وتطردهما الدكتورة من منزلها قائلة: «النحنحة دي في البيت، ورانا أشغال يا بشمهندس».

مسلسل في بيتنا روبوت 2

ويُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، على قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، الساعة 6:20 مساءً، والإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في العاشرة صباح اليوم التالي.

والمسلسل من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقي، ومي دياب.