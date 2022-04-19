مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 18.. المهندس يوسف يفوز بالمسابقة

تبدأ أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 18 باستكمال المسابقة الثالثة للروبوت بين لذيذ وزومبا والروبوت متين، وكان يبدو أن علاء اتفق مع سامح ضد صديقه المهندس يوسف.

أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 18

تبدأ الجولة الثالثة من المسابقة ويفوز بها لذيذ وزومبا، في أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 ويظهر خلال الحلقة أن علاء كان قد أخبر يوسف عن اتفاقه مع سامح، وأنهما اتفقوا معا على أن يبدو أنهما نجحا في تجنيده، لكن مع توالي المباريات يفوز يوسف في النهاية.

يشعر يوسف بالسعادة ويشكر علاء ويقرر زيادة راتبه نحو 150 جنيها، وعندها طلب منه علاء فصل زوجته لبنى من العمل وألا يزيد راتبه.

تتوالى الأحداث وتشكو نبوية التي تساعد سارة في المنزل، إلى يوسف من أن الروبوت زومبا تبدو غريبة، وعندما يذهبا لفحصها يكتشف أنها أكلت محشي ورق عنب وشاورما، وريموت التلفزيون، فيبدأ في تصليحها في إطار كوميدي.

يتوجه بعدها يوسف وزوجته سارة إلى الدكتورة عبلة، ويشكو من تقلب مزاج سارة بدون أسباب، فتخبره الطبيبة أن الأمر طبيعي بسبب اقتراب موعد الولادة، وتسأل عن التغيرات، فيخبرها يوسف أنها تتوحم على آسر ياسين وأمير كرارة.

وبعد العودة للمنزل تطلب سارة من زوجها يوسف تناول البقدونس الذي يجري وضعه تحت الكباب والكفتة.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

ويُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، على قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، الساعة 6:20 مساءً، والإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في العاشرة صباح اليوم التالي.

والمسلسل من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقى، ومي دياب.