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زومبا تأكل محشي وشاورما في مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 18

كتب:

منى سعيد
10:01 م | الثلاثاء 19 أبريل 2022
مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 18

مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 18

بدأت أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 18، بمحاولة الروبوت لذيذ، تعليم زياد ابن شقيقة سارة، كيفية قراءة الوقت من الساعة، لكنه يتوقف بسبب عدم قدرة الطفل على التركيز.

زومبا تأكل محشي وشاورما

وتتوالى أحداث مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني، عندما تخبره نبوية التي تقوم بالخدمة في منزل بأن الروبوت زومبا لديها مشكلة في صوتها.

يذهب يوسف لفحص زومبا، ويكتشف أن صوتها تغير بالفعل، وبسؤالها تخبره أنه بسبب الطعام، وعندما يقوم بفحصها يكتشف أنها تناولت محشي وشاورما، وريموت التلفزيون.

ويتناول المشهد في شكل كوميدي محاولة يوسف إقناع زومبا بأنها روبوت ولا يجب أن تأكل حتى لا تعاني من الخلل، ويعود صوت زومبا لطبيعتها بعد إخراج ما كان يعطل أجهزتها.

مسلسل في بيتنا روبوت 2 

ويُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، على قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، الساعة 6:20 مساءً، والإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في العاشرة صباح اليوم التالي.

والمسلسل من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقى، ومي دياب.

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بقلم منى سعيد