مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 17.. لذيذ «يهنج» في مسابقة الروبوت

بدأت مسابقة الروبوت للمرة الثالثة، في أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 17، حيث بدء تصرفات الروبوت لذيذ وزومبا وغريبة.

لذيذ وزومبا «هنجوا» خلال مسابقة الروبوت

بدأت أحداث مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني، ببداية المسابقة الثالثة للروبوت بين لذيذ وزومبا وروبوت المهندس سامح متين.

وكانت الجولة الأولى في المسابقة هي لعبة شد الحبل، لكن انتهى الأمر بهزيمة لذيذ بشكل سريع وغريب، وتكرر الأمر مع زومبا، التي قامت بشد الحبل تجاة متين مما جعلها تخسر.

شعر المهندس يوسف بالقلق والغضب، وهو يصيح أن هناك شيء خاطئ، وكان يشك بالفعل أن هناك خطب ما في الروبوت، وسأل علاء الذي أكد أنهم كانوا على ما يرام

وكانت الجولة الثانية هي مباراة «رست» والتي خسرها لذيذ سريعًا، أما زومبا فكادت تكسب المباراة لكنها خسرت أيضًا.

بعد انتهاء الجولة أعلن الحكم أن في حالة فوز متين في المباراة الثالثة يكون هو الفائز في مسابقة الروبوت المكونة من 5 جولات، ويطلب يوسف متابعة الروبوت لمعرفة مشاكلهم.

وفي نهاية الفيديو يظهر حوار بين المهندس سامح وعلاء، يبدو منها أن الأخير متورط في موضوع إفساد الروبوت لذيذ وزومبا.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

ويُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، على شاشة قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية في تمام الساعة 6:20 مساءً، والإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في العاشرة صباح اليوم التالي.

والمسلسل من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقى، ومي دياب.