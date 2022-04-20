تفاصيل وأسرار وأحداث مشوقة في الحلقات الـ18 من مسلسلات رمضان (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تفاصيل مهمة وأسرار تكشف.. أحداث مشوقة في الحلقات الـ18 من مسلسلات رمضان»، إذ شهدت أحداثا كثيرة بالأمس.

مسلسل الاختيار

وكانت البداية من مسلسل الاختيار 3، الذي جاءت حلقته باسم «الوافدون من الخارج»، وشهدت الحلقة إعلان الرئاسة احترام حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية وأنها لن تطعن على الحكم، لكن ما حدث أن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم.

مسلسل العائدون

وفي مسلسل العائدون، استطاع علاء أن يرسل مجموعة من صور أعضاء تنظيم داعش لجهاز المخابرات العامة ولكن لم تصل بعض الصور، لأن علاء فوجئ بنزار الذي سأله عن الفلاشة في اللاب توب ووجد أن الفلاشة عليها مقاطع من تلاوة القرآن الكريم، وطلب الحصول عليها لأنه أعجب بصوت المقرئ، وفي هذه اللحظة توقفت باقي الصور عن الإرسال.

مسلسل فاتن أمل حربي

وفي مسلسل فاتن أمل حربي بدأت الأحداث بصدمة فاتن بعد اختفاء حقيبة المليون جنيه، كما ذهب الشيخ يحيى لميسون في الكنيسة ليحكي لها عن المشكلة التي وقعت فاتن فيها، وبعدها ذهب شفيع إلى فاتن في منزلها، وقال لها إنه ركب كاميرات مراقبة عند مدخل العمارة بعد هجوم طليقها سيف عليها، ولما راجع الكاميرات تأكد أن سيف هو من سرق الحقيبة.

مسلسل الكبير أوي 6

وفي مسلسل الكبير أوي 6، حاول جوني شراء متابعين لحسابه، وذهب إلى المعلم أحمد بسيوني المتخصص في هذا الأمر، والتقى بلوجر قال له إن الجميع يفعل ذلك، وطلب المعلم أحمد بسيوني من جوني 200 ألف جنيه حتى يزيد حسابه إلى 2 مليون متابع، ولكن الكبير منعه من ذلك.