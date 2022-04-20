الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل.. وتحذّر من تخفيف الملابس ليلا

قالت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ طقس اليوم يشهد أجواء ربيعية مستقرة، تستمر حتى الجمعة المقبل، حيث تكون الأجواء ربيعية معتدلة خلال فترات النهار، باردة إلى مائلة البرودة خلال فترات الليل، مع استمرار نشاط الرياح، موضحة أنّ الأسبوع المقبل يشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، حيث لـ30 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

حالة الطقس

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فيروز مكي، في برنامج «هذا الصباح»، المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ محافظات شمال الصعيد وجنوب الصعيد تشهد انخفاضا في درجات الحرارة، ويكون الطقس على محافظات شمال الصعيد، معتدل الحرارة خلال فترات النهار وبارد خلال فترات الليل.

أما عن محافظات جنوب الصعيد، فأوضحت الدكتورة منار غانم، أنّ درجات الحرارة بها تتراوح بين 34 لـ35 درجة مئوية خلال فترات النهار، حيث تكون الأجواء حارة نهارا، ولطيفة خلال فترات الليل، فضلا عن أنّ نشاط الرياح يزيد الإحساس بدرجات الحرارة.

ارتفاعات طفيفة بدرجات الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد

وتابعت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّه من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بشكل طفيف بداية من الغد، على محافظات شمال وجنوب الصعيد، موضحة أنّه يوجد فارق كبير بين درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل، خاصة أنّنا بدأنا نشعر بالبرودة خلال فترات الليل، ولذلك يجب المحافظة على ارتداء الملابس الشتوية خلال فترات الليل.