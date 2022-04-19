خبير: الذهب يقترب من 2000 دولار للأوقية.. والدولار يقلل جاذبية السبائك

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن لامس مستوى مقاومة 2000 دولار للأوقية في الجلسة السابقة، وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في عامين، وقلل جاذبية السبائك.

الذهب يتراجع 0.15%

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.15% إلى 1975.94 دولار للأوقية، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.31% إلى 1980.2 دولار.

ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن

وارتفع الذهب إلى 1998.10 دولار اليوم، مدعومًا بالطلب على الملاذ الآمن، حيث استمرت الأزمة الأوكرانية وتصاعدت المخاوف من التضخم، ومع ذلك فقد المعدن الأصفر لاحقًا معظم المكاسب مع ثبات عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار الأمريكي لأجل 10 سنوات، وفقا لـCNBC.

اختراق الذهب مستوى 2000 دولار للأوقية

وقال مات سيمبسون، كبير محللي السوق في City Index، إنّ مستوى 2000 دولار للأوقية حرج للغاية، وحقيقة أنّ الذهب إذا استقر خلال التعاملات اليوم، يعني أنّه سيكون هناك صعود للمعدن.

وتابع سيمبسون، أنّ الذهب لديه القدرة على التغلب على قوة الدولار الأمريكي والاختراق فوق 2000 دولار، ربما خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك، وفقا لـCNBC.

الدولار يصعد لأعلى مستوى

وصعد الدولار إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2020، حيث استعد المستثمرون لرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الذي يسعى فيه إلى كبح جماح التضخم المرتفع، في حين أنّ السبائك تعتبر مخزنًا آمنًا للقيمة في أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية، فضلا عن التحوط ضد التضخم، فإنّ الدولار الأكثر ثباتًا يجعل الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة لحاملي العملات الآخرين.

تراجع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية

وفي الوقت ذاته، تراجعت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات عن المستويات المرتفعة الأخيرة، ما وفر بعض الدعم للذهب ذي العائد الصفري.

وأشار ستيفن إينيس، الشريك الإداري في SPI Asset Management، إلى أنّه بعد اختبار الذهب لمستوى 2000 دولار للأوقية، سيؤدي ذلك إلى زخم والمزيد من الشراء، مع وجود مخاوف بشأن الركود في الولايات المتحدة أيضًا، ما يجعل الذهب يرتفع على المدى المتوسط.