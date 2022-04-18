7 جنيهات ارتفاعا في سعر جرام الذهب.. وتجار: لن نرفع المصنعية قبل العيد

سجّلت أعيرة الذهب ارتفاعا بقيمة 7 جنيهات فى محلات الصاغة، منذ قليل، مدعومة بزيادة التوترات بين روسيا وأوكرانيا ما أدى إلى لجوء المستثمرين إلى الملاذ الآمن.

وارتفع سعر المعدن النفيس عالميا بداية التعاملات في البورصات العالمية في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1984.20 دولار للأوقية (الأونصة) هو أعلى مستوى له منذ 14 مارس فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 % إلى 1990.20 دولار.

وحقق معدن الذهب ارتفاعا للمرة الثانية على التوالي خلال أسبوعين فيما سجلت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 25.80 دولار للأونصة كما ارتفع سعر البلاتين 0.8%إلى 997.50 دولار وزاد سعر البلاديوم 1.1 % إلى 2393.67 دولار.

سعر الذهب محليا

وبيع جرام الذهب عيار 24 بسعر 1.175 مقابل 1.168 جنيه أي بفارق 7جنيهات، وبلغ سعر الذهب عيار 21 سعر 1.028جنيها، وبيع عيار 18 بسعر 881 جنيه للجرام، وبيع الجنيه الذهب بسعر 8 آلاف مقابل 224 جنيه.

وسجل سعر الأوقية 1.986.41 دولار فيما بيع عيار 24 بسعر 62.09 دولار، وبيع عيار 21 بسعر 54.33 دولار، وبلغ سعر عيار 18 نحو 46.57 دولار.

حالة من الركود تسود مبيعات الذهب

وقال نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية سابقا لـ«الوطن»، إنّ هناك حالة من الركود تسود مبيعات الذهب بالرغم من قرب انتهاء شهر رمضان.

ومن جهته قال هاني فكري رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة كفر الشيخ، إن هناك اتفاقا بين المحلات بعدم رفع سعر المصنعية بعد الارتفاعات المتتالية في سعر الذهب خلال فترة الأعياد لتنشيط مبيعات المشغولات الذهبية وتشجيع الزبائن على الشراء حيث تعد فترة عيد الفطر المبارك من المناسبات الهامة لحركة البيع والشراء، بالرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج وأجور العاملين عليهم.

سعر الذهب في مصر يتحدد وفقًا للأسعار العالمية في البورصات

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الحالية بالبورصات العالمية، بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وانعكست الزيادة العالمية على السعر في السوق المحلية، نظرا لأن سعر الذهب في مصر يتحدد وفقًا للأسعار العالمية في البورصات.

وأشار «فكري»، إلى أن مصنعية الذهب تختلف من عيار لعيار ومن صانع لآخر ومن محل لآخر، وعلى حسب كمية الشغل الموجودة في قطعة الذهب.

ويشار إلى أن حجم إنتاج المشغولات الذهبية المدموغة في مصر من قبل مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين، تقدر بنحو 65 طنًا سنويا.