تنمية المنصورة الجديدة: تجهيز 16 ألف وحدة بـ «سكن مصر وجنة» و1149 فيلا

قال ياسر عبد الحليم رئيس جهاز تنمية المنصورة الجديدة، إن المدينة هي إحدى مدن الجيل الرابع، وتضم 15 ألفا و936 وحدة سكنية، مقسمة كالتالي: 4 آلاف و704 وحدات بـ «سكن مصر» عبارة عن 196 عمارة، و11 ألفا و232 وحدة بمشروع JANNA عبارة عن 464 عمارة، بالإضافة إلى 1149 فيلا بها 2103 وحدات سكنية، مشيرا إلى أن جميع الوحدات انتهت تماما، ومستعدون لاستقبال الملاك الجدد، فور انتهاء طرح هذه الوحدات.

وأضاف «ياسر»، في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه تم مراعاة تنفيذ الأعمال بأعلى جودة في مختلف المشروعات، وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع والزراعات بما يليق بمدينة المنصورة الجديدة، التي تعد نافذة الدلتا السياحية.

اقرأ أيضا الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات المنصورة الجديدة وتوجّه بالالتزام بالجودة

مصادر: الطرح في مايو المقبل

توقعت مصادر مطلعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن يتم طرح هذه الوحدات على مراحل، لضمان تحقيق أقصى استفادة من المشروعات القومية لصالح المواطنين، موضحة أنه من المتوقع أن يتم فتح باب التقديم لـ حجز وحدات الإسكان في الإعلان المقبل، في شهر مايو 2022، لجميع المصريين، وعدم اقتصاره على المصريين في الخارج فقط، بالإضافة إلى عدم اقتصار طرح الفيلات للمصريين بالخارج، وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

الجزار: تلبية رغبات المصريين بالخارج

كان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التقى مسؤولي الوزارة، والهيئة، لاستعراض خطة طرح الوحدات السكنية بأنواعها المختلفة بالمدن الجديدة، ضمن مشروع «بيت الوطن» للمصريين العاملين بالخارج، في الإعلان المقبل، تلبية لرغباتهم، كما استعرض الموقف النهائي لإعداد الوحدات السكنية الجديدة المتاحة للحجز بالإعلان.

اقرأ أيضا الإسكان ترفع عدد وحدات «سكن ودار مصر وجنة» لـ19 ألفا لاستيعاب الطلبات

أيضا استعرض «الجزار» مشروعات: الاستخدام المختلط بالحي السكني الثالث «كابيتال ريزيدنس» بالعاصمة الإدارية الجديدة، وحدات الأبراج الشاطئية والوحدات السكنية بمدينة العلمين الجديدة، فيلات مدينة المنصورة الجديدة، مشروع صواري بمنطقة غرب كارفور في الإسكندرية.