أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 21-4-2022

تشهد أسعار العملات المختلفة مثل الدولار واليورو والريال السعودي، اهتماما كبيرا من المواطنين في الآونة الأخيرة، وذلك مقابل الجنيه المصري، حيث اختلفت أسعار الأوراق النقدية، وتباينت أسعارها في البنوك المختلفة.

وفي إطار اهتمام المواطنين، بمتابعة أسعار العملات المختلفة، نستعرض أسعارها في بنك مصر والبنك الأهلي والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس، وغيرها من البنوك الحكومية والخاصة، اليوم الخميس الموافق 21 أبريل الحالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 18.52 جنيه للبيع، مقابل 18.42 جنيه للشراء، وفي المصرف المتحد نحو 18.52 جنيه للبيع مقابل 18.45 جنيه للشراء، كما سجل سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري 18.05 جنيه للبيع، مقابل 18.44 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

ومن أبرز أسعار العملات هو سعر اليورو، حيث سجل 20.12 جنيه للبيع مقابل 19.86 جنيه للشراء في بنك قناة السويس، وفي المصرف المتحد سجل نحو 20.12 جنيه للبيع مقابل 19.87 جنيه للشراء، أما في بنك مصر فسجل 19.98 جنيه للبيع مقابل 19.82 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وفي بنك مصر سجل الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري 23.92 جنيه للشراء، ونحو 24.09 جنيه للبيع وسجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 23.90 جنيه للشراء، ونحو 24.09 جنيه للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي نحو 23.91 جنيه للشراء، ونحو 24.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

كما سجل الريال السعودي في البنك الأهلي نحو 4.91 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل الريال السعودي نحو 4.89 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، أما في بنك مصر سجل الريال السعودي نحو 4.90 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وفي البنك التجاري الدولي سجل الدرهم الإماراتي سعر 4.98 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع، وفي بنك المصرف المتحد جاء سعر الدرهم الإماراتي 4.17 جنيه للشراء، و5.42 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع، وأيضا سجل الدرهم الإماراتي سعر 5.06 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.