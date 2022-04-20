«الصحة»: طعمنا 70% فوق الـ18 عامًا.. واللقاحات رفعت معدلات الشفاء

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك انخفاضًا كبيرًا في معدلات وفيات فيروس كورونا المستجد على مستوى محافظات الجمهورية، لافتا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدولة استطاعت تطعيم 70% من الفئات المستهدفة من الفئة العمرية فوق الـ18عامًا، وفيا يتعلق بالفئة العمرية تحت عمر الـ12 عامًا تم تطعيم 64% منها.

لقاحات كورونا كلمة السر في معدلات الشفاء

وناشد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المواطنين، بأهمية الحصول على لقاحات كورونا من خلال مراكز تلقي اللقاح والوحدات الصحية وغيرها، موضحًا أن الوزارة قدمت تسهيلات للمواطنين من أجل تيسير مهمة الحصول على اللقاحات والوصول إلى المستهدف منها، مؤكدًا أن اللقاحات عملت على رفع معدل الشفاء وانخفاض معدلات الوفيات وتخفيف الضغط على المنظومة الصحية.

وأوضح «عبدالغفار» أن مصر خالية من قوائم الانتظار المتعلقة بتطعيم المواطنين المسافرين بلقاحات كورونا، بل هناك وفرة في جميع أنواع اللقاحات للمسافرين وغيرهم، والدولة المصرية كانت وما زالت حريصة على تطعيم جميع المواطنين بلقاح كورونا والحفاظ على مكتسباتها في الجائحة، مشيرًا إلى أن معظم المستشفيات عادت للعمل لاستقبال كافة المرضي وليس مرضي الفيروس التاجي فقط.

ضوابط الاحتفال بالعيد

وعن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا وضوابط الاحتفال بالعيد الفطر المبارك، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الضوابط الموضوعة هي من أجل صحة المواطنين: «رغم انخفاض الإصابات إلا أننا نسعى للحفاظ على استقرار المنحنى وعدم نشاط الفيروس مرة أخرى، وظهور المتحورات هو أمر وارد ولا داعي للخوف من فعالية اللقاحات وأمانها».

وأكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار عمل مراكز تلقي لقاح كورونا فى الإجازات وشهر رمضان الكريم على فترتين للوصول إلى المستهدف من التطعيم، مشيرة إلى أن الأعراض الجانبية للقاحات تشبه التطعيمات الإجبارية للأطفال، لذلك لا داعي للقلق.