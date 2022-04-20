«نيابة المحلة» تحقق مع طفل دهس تلميذة أثناء قيادته سيارة

تجري نيابة أول المحلة بمحافظة الغربية، التحقيق مع طفل في واقعة دهسه لتلميذة في الصف الثالث الإعدادي، في أثناء قيادته السيارة، في منطقة المطاعم بشارع شكري القواتلي قسم أول المحلة، أثناء تواجدها في الشارع برفقة زميلاتها، وإصابتها بكسور وجروح وحالتها الصحية غير مستقرة.

تحديد هوية المتهم بدهس التلميذة

وكانت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة أول المحلة، تمكنت من تحديد هوية الطفل ويدعى «محمد. أ» ويبلغ من العمر 17 عاما، ومتهم بدهس وإصابة الطفلة ميسرة محمد، تلميذة في الصف الثالث الإعدادي، وتم القبض عليه واقتياده إلى قسم شرطة أول المحلة الكبرى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وهو ما يحدث اليوم، كما طالبت النيابة العامة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة، وتقرير عن حالة التلميذة صحيا.

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغًا لشرطة النجدة، بقيام سيارة ملاكي بدهس طالبة في شارع شكري القواتلي، وإصابتها بإصابات خطيرة، و نقلها إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج.

نقل الفتاة لمستشفى المحلة العام

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين إصابة تلميذة تدعى ميسرة محمد، صدمتها سيارة ملاكي سوداء اللون أثناء سيرها في شارع المطاعم بمنطقة المشحمة، وتم نقلها إلى قسم الطوارئ بمستشفي المحلة العام، مصابة بنزيف وكسور وفي حالة حرجة، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وضبط سائق السيارة وتفريغ الكاميرات المحيطة.