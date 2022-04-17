مصدر أمني يكشف حقيقة «فيديو» دهس مواطن بالإسكندرية

كشف مصدر أمني، حقيقة ما جرى نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن تجاوز قائد إحدى السيارات الملاكي «محددة» الإشارة المرورية، بإحدى المناطق بالإسكندرية، والاصطدام بشقيقه أثناء عبوره للطريق، وذلك حال سيره برعونة، والتسابق مع سيارة أخرى، مُحدثاً إصابته وفراره هارباً.

استدعاء مالك السيارة

وأضاف المصدر، أنه بالفحص جرى التوصل لمالك السيارة محل الشكوى، وباستدعائه ومناقشته، أنكر ما ورد بأقوال الشاكي، وبتكثيف التحريات، لم يتم التوصل لصحة الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة قررت حفظ المحضر الخاص بالواقعة.